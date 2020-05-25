Новая волна репрессий в республиках РФ

В России намечается новая волна репрессий против национальных движений и активистов в республиках РФ.

В минувшую пятницу Верховный суд Башкортостана принял ожидаемое решение о признание экстремистской башкортостанской общественной организации "Башкорт". Организация провинилась тем, что во время кампании по изгнания языков титульных наций из республиканских систем образования провела митинг протеста, а в последствии организовывала акции протеста против промышленной разработки горы Куштау, имеющей историческое значение для башкир.

Напомним, что в условиях путинской России признание организации экстремистской способно повлечь за собой уголовное преследование с реальными сроками заключения для ее членов, а это потенциально тысячи сторонников этой организации (только в одной ее группе Вконтакте около 60 000 участников). С учетом того, что за решеткой уже почти год находится лидер башкирского политического национального движения Айрат Дильмухаметов, которого 27 мая собирается судить военный трибунал в Самаре по обвинениям, грозящим многолетним заключением, налицо настоящая зачистка общественно-политического пространства республики.

В Татарстане в это же время стало известно о вызове в прокуратуру Набережных Челнов ветерана татарского национального движения, татарской писательницы и борца за права мусульман Фаузии Байрамовой. Заместитель прокурора заявил ей, что проводит проверку ее выступления годичной давности на Дне памяти защитников Казани, в ходе которого она призвала «открыть народу великий самообман» в связи с тем, что татары «на глазах у всего мира» теряют «свою нацию, идентичность» и «себя» и ими правит «колониальная администрация».

Напомним, что ранее за подобные высказывания Фаузию-ханум уже приговаривали к условному заключению, а ее соратник Рафис Кашапов отсидел несколько лет, после чего во избежание нового срока покинул РФ, получив политическое убежище зарубежом.

Но репрессии не ограничиваются только мусульманскими регионами. В Республике Коми аналогичная проверка начата в отношении Николая Удораткина, лидера организации "Доръям асьным" ("Защитим себя"). Эта организация также участвовала в акциях протеста против антинародной политики властей, поднимая на них вопросы о защите республике в целом и ее коренного народа в частности.

Такая синхронность репрессий на фоне новых планов по ликвидации национальных округов (на этот раз Ненецкого АО, который собираются слить с Архангельской областью) не оставляют сомнений, что речь идет о новой волне шовинистических репрессий против коренных народов.