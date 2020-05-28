"Подарок" к 100-летию Татарстана

Вчера в Татарстане отмечали 100-летие создания Республики, прошедшей путь от Татарской АССР к нынешней Республике Татарстан.

Из-за чего, вместо чего и как она была создана, какая за это была заплачена цена, что на сегодняшний момент реально осталось от республиканской государственности - все это вопросы, которые представился хороший повод обсудить.

Однако и так небезоблачное праздничное настроение для многих было окончательно испорчено, когда прозвучала сенсационная новость - Институт истории имени Марджани Академии наук Республики Татарстан собираются ликвидировать.

Об этом заявил его глава и фактический основатель, известный татарский историк и современный мыслитель Рафаэль Хакимов. Сославшись на свои источники, он заявил, что подготовлен проект документа (правда, оговорившись, что сам его не видел), в соответствии с которым Институт истории будет присоединен к Институту археологии, прекратив существовать как самостоятельное учреждение.

Новость вызвала эффект разорвавшейся бомбы. Ведь Институт им.Марджани все годы существования постсоветского Татарстана был не просто каким-то научно-исследовательским институтом, а фактически мозговым центром, штабом и генератором формирования современного, адекватного требованиям эпохи и академической науки татарского исторического самосознания.

Одним из главных результатов этой деятельности было написание и издание семитомной "Истории татар", охватившей основные эпохи и события татарской жизни, описавшей путь становления татарского народа и его взаимоотношения с соседями. Множество других публикаций, а также научных конференций под эгидой Института способствовали дальнейшей популяризации татарской национально-исторической доктрины.

Учитывая все это, новость о закрытии этого главного штаба татарской исторической мысли именно в 100-летний юбилей создания республики обрела самый мрачный символизм. Ведь этому предшествовали не только годы последовательной сдачи руководством Татарстана позиций республики, но и идущая в последнее время кампания за ликвидацию всех республик, включая Татарстан, который идеологи этой кампании обозвали "российской Албанией".

Надо сказать, что в последние годы деятельность руководства Института им.Марджани вызывала нарекания даже со стороны татарских историков и интеллегенции, уже не говоря об острой критике коллег из соседних республик, несогласных с затрагивающими их народы оценками и выводами. Тем не менее, последние, когда появилась эта новость, поспешили солидаризироваться со своими татарскими коллегами, невзирая на все разногласия.

Например, чувашский историк Владимир Долгов выразил обеспокоенность судьбой Института Марджани, подчеркнув его значимость для исторической науки всего Поволжья. "Между чувашскими и татарскими историками есть расхождения во взглядах, например, в формировании этногенеза, происхождения наших народов. Наши ученые рассматривают государство Волжско-Камская Болгария (Булгария), как государство своих предков. На этой почве были споры, и сейчас остаются некоторые разногласия. Главное, что мы сотрудничаем и все споры решаем в конструктивном ключе", - сказал он.

Что касается критики нынешнего руководства Института со стороны татарской интеллигенции, ее представители выразили недоумение в связи с тем, что вместо смены руководства речь идет о ликвидации института. "Повторяется та же история, что и с НКЦ (https://golosislama.com/news.php?id=36020). Старые кадры не смогли вовремя уйти и передать дело, а теперь смотрят на то, как тонет их корабль. И сейчас вместо того, чтобы поменять перчатку наверху решили отрубить руку", - написал один из ведущих татарских телеграм-каналов "Неайсин".

Впрочем, столкнувшись с такой реакцией татарской общественности, руководство Татарстана поспешило отмежеваться от планов закрытия Института. Пресс-секретарь казанского Кремля Лилия Галимова заявила, что "на сегодняшний день обсуждается то, в какой форме дальше будет Институт развиваться, все на стадии обсуждения".

Тем не менее, обращает на себя внимание то, что каналы, близкие к казанскому Кремлю, вроде известного "Шалтай-Бабай" стали оправдывать закрытие Института, перекладывая за него ответственность на его руководство. А это порождает опасение, что он действительно может повторить судьбу главного музея истории татар, где тоже было "все на стадии обсуждения".

Потому что, если сперва был разгромлен центр материальной истории татарского народа, будет неудивительно, если следом будет разгромлен и ее интеллектуальный центр. И само обсуждение такой возможности в день 100-летия Татарстана заставляет еще больше задуматься над ее состоянием и перспективами.

(На фото - Рустам Минниханов и Рафаэль Хакимов)