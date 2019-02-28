Зачистка татарской истории в Татарстане

В Татарстане закрывается главный музей, чьи экспозиции позволяли составить целостное представление о государственной и национальной истории татарского народа - Национально-Культурный Центр "Казань".

В его здание, расположенное в центре столицы республики, теперь въедет ее главная библиотека.

Под благовидным предлогом ее расширения первоначально, когда были озвучены эти планы, заявлялось, что экспозиции по татарской истории переедут в казанский Кремль, где и будут размещены.

Однако в итоге это обещание выполнено не было. Теперь экспозиции "временно" размещают в частной галлерее в Советском районе, а сотрудников НКЦ отправляют в безвестность.

Надо подчеркнуть, что речь в данном случае идет о ликвидации не "выставки", как лукаво хотят представить некоторые, а постоянной экспозиции, приуроченной к 1000-летию Казани. Это было одно из немногих мест в столице Татарстана, где как его жители, так и посещающие историческую родину татары или просто иногородние или иностранные туристы, могли соприкоснуться с многовековой историей татарской государственности и нации. Видимо, это и раздражало тех, кто пытается низвести "татарский фактор" до чак-чаков и сабантуев в будущем Поволжском крае.

Примечательно, что решение о ликвидации музея татарской истории было принято после недавнего визита "хозяина земли русской", в ходе которого он демонстративно указал руководству республики на его место.

Похоже, что оно его поняло и приняло...