"Ты чо?!": визит Путина и унижение Минниханова

Многие наблюдатели, освещавшие состоявшийся визит Владимира Путина в Казань, обратили внимание на демонстративное проявление им неуважения к принимающей стороне - президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову, чей статус им показательно принижался.

Дважды Путин лично сделал высокомерно-унизительные комментарии в адрес Минниханова.

Первый раз для этого был выбран относительно удачный момент - Минниханов не сразу услышал обращенные к нему слова Путина, в связи с чем удостоился пренебрежительно-хамского: "Чо ты?! Не отвлекайся!" Второй раз это вообще было сделано на ровном месте: когда Минниханов направлялся к микрофону, Путин то ли потерял его из виду, то ли сделал вид, что потерял, и сказал: "Взял и ушел куда-то. Куда пошел?"

Надо отметить, что обращение на публике к официальным лицам на ты - это не стиль Путина. Или, точнее будет сказать, что это не было стилем Путина раньше, когда он на публике пытался демонстрировать манеры интеллигентного человека. Конечно, вполне возможно, что почувствовав себя "небожителем", сейчас он решил отбросить эти правила приличия за ненадобностью, но все же, едва ли бы он позволил себе такое обращение с теми, кого считает себе ровней - Трампом, Меркель, Макроном и т.д.

Но в ходе этого визита не только он сам, но и освещавшие его кремлевские СМИ всячески пытались подчеркнуть, что Путин Минниханову и не ровня. Так, ни одно из них не именовало последнего "президентом республики", каковым он пока - единственный в России - остается, но только "главой республики". Сам Путин, как мы видели, назвал его "руководителем республики", поиздевавшись, что не надо его ставить в неловкое положение, после того, как уже сделал это. Из той же серии и использованное этими СМИ в отношении Республики Татарстан название - "Татария", вполне себе аналог обращения на ты к ее президенту.

Ну что ж, как гласит русская поговорка, "назвался груздем - полезай в кузов". Руководство Татарстана в целом и Минниханов в частности год назад даже не попытались - по крайней мере, публично - настаивать на продлении истекавшего договора о разграничении полномочий между федеральным центром и Республикой Татарстан, на основании которого со времен Шаймиева и Ельцина строились отношения Казани и Москвы. Это не потребовало от Кремля даже усилий по преодолению сопротивления руководства Татарстана понижению его статуса, которое автоматически вытекало из трансформации отношении Москвы и Казани из особых и договорных, в обычные - центра и провинции.

Так что, можно сказать, что отношение к себе в духе "ты чо?" и "куда пошел?" оно вполне заслужило.