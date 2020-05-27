Иракские шиитские группировки призывают к терактам в Саудовской Аравии

Два про-иранских шиитских ополчения в Ираке призвали к проведению террористических атак в Саудовской Аравии, что вызывает обеспокоенность в связи с усилением нападений на саудовские правительственные, гражданские и промышленные объекты.

Представители движения «Катаиб Хизбалла» и «Аль-Нуджаба» в субботу обнародовали заявления, призывающие к проведению «операций джихада» в Королевстве. Представитель «Катаиб Хизбаллы» Абу Али аль-Аскари сказал, что «вы не будете в безопасности от клеток предательства и лицемерия «остальной части злого дерева», если операции «джихада» не будут перенесены в Саудовскую Аравию».

Обе группы входят в состав шиитской вооруженной коалиции Хашд аш-Шаби, которая сражается на одной стороне вместе с иракскими вооруженными силами.

«Катаиб Хизболла» подозревалась в совершении атак на нефтепроводы в Саудовской Аравии в прошлом году, а США признали ее в качестве террористической группы.

Пресс-секретарь «Аль-Нуджаба» Наср аль-Шаммари также призвал к нападению на Саудовскую Аравию и заявил, что за последний год в Ирак вошли 1000 бойцов Саудовской Аравии.

Аль-Шаммари обвинил бойцов Саудовской Аравии в убийстве иракцев и разрушении их домов. Он призвал последователей группы: «Думайте об этом, дорогие иракцы, именно поэтому мы будем мстить за каждую пролитую невинную каплю крови».

Ополчение "Ан-Нуджаба" также было определено США как террористическая организация в прошлом году. Его полное название - «Харакат Хезболла ан-Нуджаба», и оно имеет свой телеканал «Аль-Нуджаба» в Ираке.

Примечательно, что эти угрозы Саудовской Аравии со стороны про-иранских шиитских группировок из Ирака происходят на фоне потепления отношений КСА с Ираком, о котором мы вчера писали. Учтем, что Иран — последнее государство в регионе, которое обрадуется такому потеплению.