Саудовская Аравия и Ирак: потепление дипломатических отношений

Саудовская Аравия и Ирак договорились о восстановлении дипломатических отношений. Королевство намерено инвестировать в газовое месторождение Багдад и, как сообщается, выделит 3 миллиарда долларов на покрытие дефицита бюджета Ирака.

В субботу министр иностранных дел Саудовской Аравии заявил, что король Салман поручил королевству восстановить своего посла в Ираке "как можно скорее". Комментарии Фейсала бин Фархана аль-Сауда последовали за встречей с иракским чиновником, целью которой было восстановление отношений.

«Инструкции короля Салмана были изданы, чтобы отразить желание королевства укреплять отношения между двумя странами», - заявил саудовский чиновник в комментариях после встречи с недавно назначенным министром финансов Ирака Али Аллави, который прибыл в Эр-Рияд с официальным визитом в пятницу.

Бин Фархан заявил, что его королевство осознает «важность сотрудничества с новым иракским правительством для достижения общих интересов и укрепления двусторонних отношений между двумя братскими странами» и будет поддерживать безопасность, стабильность и борьбу Ирака с терроризмом.

Саудовская Аравия вновь открыла свое посольство в Багдаде в 2015 году - через пятнадцать лет после его закрытия из-за вторжения Ирака в Кувейт в 1990 году - и назначила Самера ас-Сабхана своим послом.

В следующем году Багдад попросил заменить Аль-Сахбана. Саудовская Аравия обвинила Ирак во вмешательстве в ее внутренние дела и понизила его дипломатическое представительство в стране до уровня временного поверенного в делах. С тех пор нового посла не назначали.

Аллави приветствовал готовность Эр-Рияда восстановить свою полную миссию в Ираке и сказал, что его страна "высоко ценит решение Саудовской Аравии вернуть посла Королевства в Багдад".

В субботу в эфире саудовского канала Al Arabiya Аллави, который также является исполняющим обязанности министра нефти Ирака, заявил, что саудовские компании согласились инвестировать в газовое месторождение Западный Багдад-Аккас.

Официальный представитель Ирака заявил, что переговоры будут направлены на то, чтобы побудить саудовские компании и учреждения выйти на иракский рынок и играть активную роль в восстановлении Ирака.

По сообщениям Саудовской Аравии, эти две страны также будут координировать свою деятельность со всеми странами-производителями нефти, чтобы восстановить баланс на рынке нефти.

Официальные лица Саудовской Аравии и Ирака, как сообщается, рассмотрели возможность открытия пункта пересечения границы между Ираком и Саудовской Аравией.

«Мы надеемся, что Ирак снова станет одним из сильных арабских столпов, и что его народ заживет той жизнью, которой он заслуживает», - сказал принц Халид бин Салман.

В настоящее время Ирак сталкивается с кризисом ликвидности из-за обвала цен на сырую нефть во время пандемии коронавируса. Это вызвало обеспокоенность по поводу способности правительства выплачивать заработную плату примерно четырем миллионам государственных служащих.

Визит Аллави в Саудовскую Аравию является первым из серии запланированных визитов для решения проблемы бюджетного кризиса, укрепления региональных отношений и поощрения экономического сотрудничества.