Будет ли Турция выдавать уйгуров Китаю?

Договор об экстрадиции, который может быть использован для принудительной депортации уйгуров из Турции в Китай, где им грозит преследование, пока что ожидает неопределенная судьба, сообщают турецкие правозащитники. Однако случаи, которые подчеркивают влияние Пекина на Анкару, вызывают опасения у уйгурских изгнанников. Об этом сообщает Радио «Свободная Азия» (РСА).

Многие из более чем 50 000 уйгуров, которые живут в Турции, бежали туда, чтобы избежать преследования в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая (СУАР), где власти удерживали до 1,8 миллиона уйгуров и других мусульманских меньшинств в обширной сети. лагерей с апреля 2017 года.

Уйгуры традиционно считают Турцию убежищем и отстаивают свои права, но договор об экстрадиции, подписанный между Пекином и Анкарой в 2017 году, хотя и не ратифицированный, был представлен президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом для рассмотрения год назад Великому национальному собранию (парламенту Турции). Наблюдатели опасаются, что вся цель этого договора в обеспечении принудительной репатриации уйгуров в Китай.

Соглашение, копия которого была получена исследовательской группой Nordic Monitor, которая работает над повышением осведомленности об экстремистских тенденциях, «содержит двусмысленные фразы, которые могут вызвать экстрадицию десятков уйгуров из Турции и нарушить механизмы выдачи, регулируемые Европейской конвенцией о выдаче, участником которой является Турция», - говорится в статье группы.

В частности, Nordic Monitor выделила статью 2 договора, которая гласит, что «не имеет значения, относят ли законы обеих Сторон правонарушение к одной и той же категории или описывают правонарушение согласно одной и той же терминологии». По словам группы, это позволит любой стране запросить выдачу своих граждан независимо от того, считаются ли преступление таковым в соответствии с законами другой страны.

Турецкое правительство долго отказывалось выдавать или депортировать уйгуров обратно в Китай, но ситуация изменилась в июне прошлого года - через два месяца после того, как договор был представлен в парламент - когда Турция через Таджикистан отправила обратно нескольких уйгуров, включая женщину по имени Зиннетгюль Турсун вместе с ней две дочери малыша.

Месяц спустя сестра Турсун, которая живет в изгнании в Саудовской Аравии, узнала от своей матери в СУАР, что ее брат и сестра «исчезли» и что семья не имела информации о том, что с ней произошло, прежде чем предупредить ее, чтобы она прекратила дальнейшее общение.

В феврале 2019 года МИД Турции опубликовал редкое заявление с критикой в ​​отношении Китая, требуя от властей закрыть лагеря в СУАР. Однако во время поездки в Китай в июле прошлого года Эрдоган пообещал сотрудничество с Пекином в области безопасности и заявил, что жители СУАР живут счастливой и процветающей жизнью под властью Пекина, как сообщило китайское государственное телевидение.

Угроза принудительной репатриации в отношении уйгуров в Турции была дополнительно подчеркнута в статье, опубликованной в среду в онлайновом информационном бюллетене Axios, в котором сообщалось о тайном запросе китайского правительства к правительству Турции в 2016 году о выдаче уйгура по имени Энвер Турди, который передал информацию о нарушениях прав человека в СУАР уйгурским мигрантам и журналистам.

По словам Axios, Пекин попросил турецкие власти выяснить местонахождение Турди, арестовать или заморозить его активы, арестовать его самого и «репатриировать в Китай». Министерство юстиции Турции возбудило против него дело в связи с невозможностью продления вида на жительство, что он не смог сделать, поскольку посольство Китая отказалось выдать ему новый паспорт.

В 2017 году Турди содержался в течение 12 месяцев в депортационном учреждении. Кроме того его обвиняли в том, что он управлял экстремистским веб-сайтом - что он отрицал, - а его дело было направлено в конце концов в уголовный суд вместо такого, который рассматривает миграционные дело. Решение по его делу до сих пор не принято.

Впрочем, есть и хорошие новости. Уйгурская служба РСА побеседовала с членами парламента от турецкой Партии националистического движения (MHP), которая имеет 49 мест в 600-местном меджлисе, и от «Хорошей партии» (IYI Party), которая имеет 37 мест в законодательном органе. Все сказали, что проект договора об экстрадиции вряд ли в ближайшее время будет поставлен на голосование, отчасти из-за симпатии, которую большинство турок испытывают к уйгурам.

Олджай Килавуз, член парламента от MHP, заявил, что «у [меджлиса] нет [текущей] повестки дня для голосования по проекту договора о выдаче с Китаем».

«Но я скажу, что просить об этом - позор сам по себе», - сказал он.

«Конечно, мы будем защищать безопасность, счастье, свободу и существование наших этнических братьев [уйгуров]. Таким образом, наша партия и наш лидер демонстрируют чувствительность [к этому вопросу]».

Кроме того, сказал Килавуз, его партия активно работает в поддержку уйгуров и старается привлечь Китай к ответственности за нарушения уйгурских прав в СУАР.

«Мы делаем все возможное, чтобы поддержать наших этнических братьев в противодействии смерти, убийствам и словесным оскорблениям (которые они испытывают), ограничениям в их языке, культуре и повседневной жизни, а также препятствиям для их религиозной веры. »

Фахреттин Йокусм, член парламента от «Хорошей партии», сказал, что его коллеги-депутаты «быстро выступят против этого», но добавил, что правящая Партия справедливости и развития (АКЗ) Эрдогана «даже не сможет вынести это на повестку дня».

«Наша партия будет противостоять сильнее всех. Мы сделаем все возможное, чтобы он не прошел. Но я бы не сказал, что имеется шанс, что это даже попало в повестку дня».

Йокусм похвалил Сенат США, который на прошлой неделе принял Закон об Уйгурской политике в области прав человека 2020 года, который наложит санкции на китайских правительственных чиновников, ответственных за злоупотребления в СУАР, и требует регулярного мониторинга ситуации там со стороны правительственных органов США. Закон был подписан президентом Дональдом Трампом.

«Хотя вполне возможно, что [законопроект] получает поддержку как способ давления США на Китай в связи с коронавирусом, мы смотрим на это позитивно, так как это означает, что вопрос о Восточном Туркестане стоит на повестке дня, и тем более, что наши этнические братья в лагерях могут быть освобождены », - сказал он.

«Мы также поддерживаем это здесь - лагеря должны быть закрыты, и люди должны воссоединиться со своими семьями».

Нури Тюркель, живущий в Вашингтоне уйгурский адвокат, заявил РСА, что недавняя депортация уйгуров Турцией по просьбе Китая была неправильной. Он добавил, что дальнейшие действия могут повредить стремлению Турции вступить в Европейский союз, поскольку они нарушают европейские правила экстрадиции.

«В настоящее время общемировой тенденцией является отказ от возвращения уйгурских беженцев в Китай», - сказал он.

«Для страны, которая ведет переговоры о вступлении в Европейский Союз, страны, которая является членом НАТО, страны, которая достигла определенных успехов в экономических, культурных и дипломатических отношениях на мировой арене, принять такие отсталые правовые рамки является оскорблением турецкой правовой системы».