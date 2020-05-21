В Кашмире убиты командир повстанцев и его помощник

Командир повстанцев и его помощник были убиты в перестрелке с индийскими войсками в главном городе Кашмира во вторник, что вызвало анти-индийские протесты и столкновения в спорном регионе.

Десятки полицейских и членов военизированных противопартизанских формирований оцепили густонаселенный район в старых кварталах Сринагара. Перестрелка началась, когда силовики стали обыскивать район в поисках боевиков.

Сражение, первое в городе за два года, длилось около 12 часов и закончилась убийством Джунаида Ашрафа Сехраи, командира боевиков из крупнейшей кашмирской повстанческой группировки «Хизбуль-муджахидин», и его помощника.

Джунаид, сын старейшнего политического лидера Мохаммеда Ашрафа Сехраи, вступил в ряды повстанцев в начале 2018 года после окончания университета, где он изучал управление бизнесом.

С индийской стороны трое солдат и сотрудник полиции получили ранения в ходе боевых действий.

По крайней мере шесть домов были серьезно повреждены во время боевых действий, а взрывы и выстрелы гремели на весь город. Все это происходило на фоне жесткого локдауна, введенного с целью борьбы с коронавирусом. Индийцы отрицают обвинения.

Силовики заявили, что убийство Джунаида было крупным успехом в их борьбе с боевиками в Кашмире.

В связи с ожесточенными перестрелками власти тут же отключили интернет и мобильную связь, что является обычной индийской тактикой, когда в регионе вспыхивают бои.

Когда распространились новости об убийствах, десятки молодых людей, скандировавших антииндийские лозунги, вопреки локдауну вышли на улицы и стали бросать камни в силовиков. Те в ответ стреляли слезоточивым дымом и дробью, чтобы разогнать их.

В последние месяцы во время локдауна Индия активизировала свои операции по борьбе с повстанцами в Кашмире. Повстанцы также продолжают нападения на правительственные силы и предполагаемых информаторов. В апреле было убито более двух десятков повстанцев и около десятка индийских солдат, больше всего за месяц с августа 2019 года, когда Индия отменила полуавтономный статус региона и ввела прямое федеральное правление.

В течение последних нескольких месяцев также почти ежедневно велись боевые действия на бурной и гористой границе, которая разделяет Кашмир между Индией и Пакистаном.

Повстанцы борются с индийским правлением с 1989 года. Большинство кашмирцев поддерживают их цель объединения территории, либо под властью Пакистана, либо в качестве независимой страны.

Индия обвиняет Пакистан в вооружении и обучении антииндийских повстанцев. Пакистан отрицает это, заявляя, что предлагает только моральную и дипломатическую поддержку боевикам и кашмирцам, выступающим против индийского правления.

Около 70 000 человек были убиты во время восстания и последовавших за этим военных действий со стороны Индии.