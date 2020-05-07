В Кашмире убит легендарный лидер мусульманского сопротивления

Индийские войска в ходе перестрелки в Кашмире убили четырех мусульманских повстанцев, в том числе старшего командира крупнейшей группы, которая сражается с оккупантами за свободу Кашмира.

Во вторник сотни индийских солдат начали операцию, после того как была получена информация о том, что командующий «Хизбуль Муджахидин» Рияз Найкоо прятался в деревне в районе Пулвама на юге Кашмира.

Смерть Найкоо в настоящее время рассматривается как крупная победа Индии в ее противоповстанческой борьбе и, вероятно, вызовет больше волнения в спорном регионе.

Полиция и солдаты начали операцию в районе Авантипора на юге Кашмира, основываясь на подсказке, что некоторые командиры повстанцев укрываются там.

По словам местных жителей, они использовали бульдозеры, чтобы раскопать несколько участков земли, в том числе школьную площадку, в поисках возможных подземных укрытий.

Солдаты взорвали по меньшей мере два жилых дома взрывчаткой - обычная тактика, применяемая индийскими войсками в Кашмире.

«Он был пойман в ловушку в доме, и сегодня рано утром произошла перестрелка, в ходе которой он и его помощник были убиты», - заявил агентству Reuters в среду генеральный инспектор полиции Кашмира Виджай Кумар.

Кумар добавил, что два повстанца были убиты в ходе очередной перестрелки неподалеку.

35-летний Найкоо присоединился к борцам за свободу Кашмира в 2012 году, через два года после того, как около 100 человек были убиты индийскими силовиками в беспокойное лето, отмеченное протестами и насилием.

Бывший учитель математики, за голову которого назначили награду в 1,2 миллиона рупий (15 800 долларов), Найкоо был помощником харизматичного командира «Хизбуль-Муджахидин» Бурхана Вани, который был убит в июле 2016 года, что привело к месяцам беспорядков.

После смерти Вани Найкоо помог оживить повстанческое движение. Он объединил прежде расколотые ряды.

Сейчас эксперты предполагают, что убийство Найкоо сделает отношения между Кашмиром и Индией намного хуже, чем они есть. Для населения Кашмира это означает больше гнева, больше беспокойства, больше разочарования.

В среду рано утром власти Кашмира отключили мобильный интернет, чтобы не допустить на улицах большого скопления людей, оплакивающих Найкоо.

Тем не менее, местные жители вышли и забросали солдат камнями в попытке сорвать операцию, в которой был убит Найкоо, сказал Кумар, добавив, что солдатам пришлось отбиваться от демонстрантов.

В целом, по меньшей мере, 30 человек получили ранения в результате столкновения демонстрантов с силовиками примерно в десятке мест по всему Кашмиру, в том числе в главном городе Сринагар, сообщил другой сотрудник полиции. По словам офицера, протестующие подожгли две полицейские машины в Пулваме.

На фоне общенационального локдауна из-за пандемии коронавируса индийские войска активизировали операции в Кашмире, единственном штате с мусульманским большинством, который был разделен на две федеральные территории в августе прошлого года.

С конца марта индийские войска убили 36 повстанцев, потеряв около 20 солдат, в том числе высокопоставленного офицера армии. Повстанцы сражаются с индийским правлением с 1989 года. Около 70 000 человек были убиты во время восстания и последовавшими за этим репрессиями.