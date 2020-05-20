Провал Хафтара может изменить политическую карту всего региона

Вчерашнее поражение хафтаровцев в Аль-Ватии, как и предполагалось, повлекло за собой драматические последствия для их лидера и взаимоотношений с его иностранными покровителями.

Крупнейшее египетское оппозиционное СМИ Mada Masr со ссылкой на свои закрытые источники в правящей египетской верхушке сообщило, что Египет и ОАЭ готовы отказаться от дальнейшей поддержки Халифы Хафтара и просят Великобританию посодействовать в реабилитации мирного политического процесса, который ранее был сорван их действиями, когда они понадеялись одержать победу силой.

Эффективные действия турецких военных советников, беспилотников и ливийских правительственных сил, доукомплектованных благодаря Анкаре сирийскими повстанцами, на данном этапе привели к срыву военных планов ОАЭ, российских вагнеровцев и французских консультантов, стоящих за Хафтаром. Эксперт по Ливии Джалиль Хархауи считает, что переломить складывающуюся ситуацию могло бы только полномасштабное вмешательство в конфликт на стороне Хафтара египетской армии, однако, по поступающим из Каира сведениям ее руководство намерено воздерживаться от этого, если только не возникнет угроза границам самого Египта.

Более того, по сообщениям некоторых турецких СМИ, хунта Абдельфатаха ас-Сиси сейчас пытается нащупать возможность нормализации отношений с Турцией. Правда, после фактического убийства ей плененного законного президента Мохаммада Мурси, который был другом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, это может оказаться крайне сложной задачей. Можно предположить, что ощущая свое превосходство благодаря успехам в Ливии, Анкара может поставить условия для такой нормализации вроде освобождения политзаключенных и смягчения политики в отношении египетских ихванов, что будет крайне дискомфортно для Сиси.

Все это также напрямую затрагивает перспективы политики ОАЭ, не только в Ливии, но и во всем регионе. Ведь именно они со своей одержимостью борбой с ихванами подталкивали к агрессивным действиям против законного правительства и Турции хунтистов Хафтара, как ранее подталкивали к ним и египетским хунтистов или стояли за блокадой странами Залива Катара, который считается ими центром ихванов и союзником Турции.

Впрочем, когда мы говорим о соответствующей политике ОАЭ, следует конкретизировать, о ком именно идет речь. А речь идет о курсе наследного принца Мухаммада ибн Зейда, играющего в ОАЭ примерно ту же роль, что Мухаммад бин Салман играет в Саудовской Аравии. Именно два этих человека одержимы борьбой с ихванами в регионе, но если в Саудовской Аравии с ее персоналистской системой власти этому некому возразить, то в ОАЭ, которая представляет собой федерацию нескольких эмиратов, наследственные принцы которых имеют свой голос, и агрессивная внешняя политика Мухаммада ибн Зейда уже давно вызывает критику среди части истеблишмента.

В такой ситуации не выглядит как случайность недавнее покушение на министра иностранных дел ОАЭ Абдуллу бин Зайда аль-Нахайяна, чья машина была взорвана во время движения в Абу Даби. Наряду с Мухаммадом ибн Зейдом именно этот человек является олицетворением нынешней, зашедшей в тупик внешней политики Эмиратов. И так как покушение было организовано в самих ОАЭ и явно самими эмиратцами, можно предположить, что часть эмиратского истеблишмента таким образом пытается избавиться от одиозных фигур, создающих все больше проблем для их страны.

(На фото - Халифа Хафтар, Мухаммад ибн Зейд, Абдельфаттах ас-Сиси)