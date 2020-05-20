Пакистанский суд постановил открыть весь бизнес

Верховный суд Пакистана объявил, что коронавирус "не является пандемией в Пакистане", предписал правительству страны открывать предприятия семь дней в неделю и заставил администрации провинций открыть торговые центры.

Федеральное правительство Пакистана приветствовало распоряжения суда, вынесенные в ходе слушания по правительственному плану реагирования на коронавирус в столице страны Исламабаде в понедельник.

«В стране преобладают другие серьезные заболевания, от которых люди умирают ежедневно, и эти болезни не лечатся, а коронавирус (COVID-19), который, очевидно, не является пандемией в Пакистане, проглатывает столь огромные деньги», - зачитывает постановление главный судья Гульзар Ахмед.

На сегодняшний день в Пакистане выявлено 45 898 случаев заражения коронавирусом, 985 человек скончались.

В последние дни правительство премьер-министра Имрана Хана ослабило многие карантинные ограничения, позволив небольшим рынкам открываться пять дней в неделю в светлое время суток. На этой неделе должны были открыться торговые центры в трех из четырех провинций страны.

На слушаниях в понедельник Гульзар Ахмед приказал правительству провинции Синд, где расположен крупнейший город Пакистана Карачи, и в котором зарегистрировано почти 40 процентов всех случаев коронавируса в стране, открыть торговые центры. Еще раньше были торговые центры были открыты в провинциях, контролируемых партией Хана.

Хозяева торговых центров приветствовали это объявление.

В то же время провинциальные власти были более осторожны в своих ответах на постановление суда.

«Надеемся, что здравый смысл восторжествует в Верховном суде нашей страны», - сказал Билавал Бхутто Зардари, глава Народной партии Пакистана, которая контролирует правительство Синда. «Я не хочу верить, что высшая судебная система вынесет какое-либо решение, угрожающее здоровью и жизни народа Пакистана».

Федеральное правительство, однако, приветствовало это решение, а министр информации Шибли Фараз заявил, что это является оправданием продолжающейся политики ослабления карантина для решения экономических проблем.

«Мы должны создать баланс между жизнями и экономикой» - прямо сказал Фараз.

По итогам встречи на высшем уровне под председательством премьер-министра в понедельник федеральное правительство разрешило возобновить железнодорожное сообщение по всей стране, при этом обязало обеспечить социальное дистанцирование — нереальное требование, что скажет любой человек, знакомый с пакистанской железной дорогой.. Во вторник должно было состояться заседание федерального кабинета министров для обсуждения дальнейших действий в ответ на пандемию коронавируса.

Распоряжения Верховного суда противоречили ранее принятому правительством решению ограничить открытие магазинов и других предприятий пятью днями в неделю. Суд считает, что им должно быть разрешено работать и в субботу, и в воскресенье.

«Мы не находим какой-либо оправданной рациональной или разумной классификации, на основании которой эти два дня исключаются из ведения бизнеса, поскольку все дни недели одинаковы», - говорится в постановлении.