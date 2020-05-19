Хабиб Нурмагомедов призвал отмечать Ураза-Байрам дома и рассказал о больном отце

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов призвал жителей республики соблюдать требования врачей и отметить праздник Ураза-Байрам дома. Об этом он заявил в видеообращении в инстаграме.

«У нас очень тяжелое положение в Дагестане, очень плачевное. Больницы переполнены. Много людей заболело, очень много людей умерло», — заявил Нурмагомедов. Он добавил, что среди его родственников более 20 человек попали в реанимацию из-за коронавируса, и "многих из них среди нас уже нет".

Нурмагомедов также подтвердил, что коронавирус выявлен у его отца. «Отец в данный момент находится в больнице, у него состояние очень тяжелое. Это вирус дал ему [осложнение] на сердце, так как мы ему год назад делали операцию на сердце, ему сейчас заново сделали операцию. У него тяжелое положение, очень тяжелое».