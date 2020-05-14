Отец Хабиба Нурмагомедова впал в кому из-за неправильного лечения

Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова находится сейчас в крайне тяжелом состоянии. Сообщается, что 57-летний Абдулманап Нурмагомедов лежит в московской больнице.

В конце апреля Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в больницу Махачкалы с пневмонией и подозрением на коронавирус. Два дня до он переносил болезнь на ногах. Год назад Нурмагомедов-старший перенес операцию на сердце.

Однако 5 мая Абдулманап Нурмагомедов был доставлен в одну из больниц Москвы. Тренер и отец российского бойца Хабиба Нурмагомедова шел на поправку. 3 мая Нурмагомедову-старшему стало плохо, и его отправили из Махачкалы в российскую столицу спецбортом. У тренера возникли проблемы с сердцем.

По словам источника, близкого к Нурмагомедову: «У Абдулманапа очень плохое положение, он в коме, в Москве. Его в Дагестане лечили неправильно, возникло осложнение. Его забрали на самолете и сейчас он в Москве в военном госпитале. Он один там, родственников туда не пускают».

Согласно последней на данный момент информации Нурмагомедов-старший вышел из комы, но его состояние оценивается как тяжелое.

Интересно, что бывший соперник Хабиба Нурмагомедова, Конор Макгрегор, выразил поддержку его отцу. Поступок, достойный уважения.