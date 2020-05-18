Взятие "Аль-Ватии" - переломный момент в ливийской войне

В Ливии после месяца штурма авиабаза Аль-Ватия, контролированная мятежниками генерала Хафтара, сегодня была освобождена подконтрольными Правительству Национального Согласия (ПНС) силами "Вулкана гнева". После непродолжительной заминки мятежники признали потерю этого стратегически важного для них объекта, заявив, что сами отвели с нее свои силы.

"Отвели" они их как-то странно - побросав на базе множество техники, от обычных пикапов и установок залпового огня до вертолета МИ-35, истребителя Миг-21 и ЗРПК «Панцирь».

Помимо захвата одного "панциря" еще один ЗРПК «Панцирь-С1» мятежников был уничтожен правительственными силами на трассе Сирт — Аль-Джуфра, тем самым доведя счет их потерь в этом стратегически важном вооружении до 3-х за две недели.

При этом стало известно о том, что правительственные силы в скором времени ожидает пополнение аналогичным вооружением - в рамках заключенного в конце прошлого года контракта украинская государственная компания «Укрспецэкспорт» поставила Турции два ЗРК С-125М1 «Печора-М1», которые должны быть переданы ПНС.



В целом, происходящее сейчас в Ливии можно назвать переломным моментом в ходе боевых действий. После разгрома хафтаровской группировки на побережье даже прохафтаровские аналитики сейчас признают, что планы и обещания главы мятежников взять Триполи теперь выглядят как призрачные. При этом силы ПНС и стоящая за ними Турция получили возможность развить свои успехи для выдавливания мятежников в пустынные регионы, в том числе использую новообретенную базу для переброски в Ливию новых вооружения и сил из Турции.

Все это, как мы уже писали ранее, ставит каждую из сторон конфликта и их вместе взятых перед необходимостью определиться - созрели ли они для заключения серьезного перемирия, подкрепленного реальными гарантиями и открывающего политический процесс урегулирования, или будут воевать до победного конца. Причем, в последнем случае шансы Хафтара сейчас выглядят не лучшим образом.