Кавказец – мусульманин в Санкт-Петербурге спас людей из загоревшегося автобуса

На фото: Аслан Цокиев

Как сообщает https://news.ati.su/, 16 Мая 2020 в Санкт-Петербурге, водитель КамАЗа Аслан Идрисович Цокиев из Ингушетии спас людей из загоревшегося автобуса.

Быстрые и четкие действия молодого человека помогли избежать большой трагедии в следствие возгорания пассажирского автобуса, переполненного людьми.

Когда Аслан Цокиев, уроженец ингушского села Сагопши, ехал на работу на своем грузовом КамАЗе, он заметил, что у автобуса, который ехал впереди, заднее колесо в дыму. Ничего не подозревавшему водителю автобуса начали сигналить автомобилисты. Увидев дым, он сразу остановился.

Аслан припарковал свой грузовик на обочине, подбежал с огнетушителем и стал тушить пламя, которое уже вырывалось из-под задней части автобуса.

С пожаром удалось справиться быстро, и Аслан помог организовать эвакуацию напуганных пассажиров, которые все еще находились в заполненном дымом салоне автобуса. Оказавшись на свежем воздухе, радуясь, что все обошлось, люди начали благодарить смелого водителя КамАЗа, фотографироваться с ним и снимать видео на мобильные телефоны. Сюжет об Аслане Цокиеве позже был показан на одном из местных телеканалов.

Аслан вовсе не считает себя героем, он уверен, что долг каждого мужчины, а тем более мусульманина, помогать всем, кто оказался в беде.

Это уже не первый раз мужественный Аслан приходит на помощь. Год назад он спас четырех маленьких детей соседей из загоревшегося дома в родном селе Сагопши. Благодаря быстрым действиям молодого человека никто не пострадал.

Смелость и решительность Аслана Цокиева, безусловно, заслуживают всяческих похвал. Люди, которым он помог в экстремальной ситуации, радуются и от всей души благодарят своего спасителя.