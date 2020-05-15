Сенат США утвердил «уйгурский» законопроект

Сенат США одобрил законопроект, призывающий администрацию президента Дональда Трампа ужесточить свой ответ на подавление уйгурского мусульманского меньшинства в Китае.

Двухпартийный законопроект, представленный сенатором-республиканцем Марко Рубио, призывает к санкциям, в том числе к запрету на выдачу виз китайским чиновникам, ответственным за репрессии против уйгуров и других мусульманских групп в Синьцзяне, а также к заморозке из собственности.

Возглавляемый республиканцами Сенат принял законопроект единогласно, без поименного голосования. Теперь он отправляется в Палату представителей, где руководят демократы, и если там его одобрят, то уже затем он будет направлен в Белый дом, чтобы Трамп подписал закон или наложил вето.

Уйгурский законопроект принят на фоне неуклонного ухудшения отношений между США и Китаем по поводу коронавируса, поскольку Вашингтон обвиняет коммунистическое правительство Пекина в пандемии.

Напомним, что Китай отрицает как свою вину в распространении коронавируса, так и угнетение уйгуров. Пекин осудил принятие законопроекта в поддержку уйгуров как злонамеренное нападение и серьезное вмешательство в его внутренние дела, которые могут повлиять на двустороннее сотрудничество.

В своем посте в Twitter Рубио назвал отношение китайского правительства к уйгурам "гротескным" и сказал, что законопроект обуславливает ответственность Коммунистической партии. В законопроекте особо выделяется один член влиятельного китайского политбюро, ответственный за грубые нарушения прав человека.

Чэнь Цюаньго, партийный секретарь Синьцзяна, находится в высших эшелонах руководства Китая, и в прошлом Пекин предупреждал о «возмездии», если он подвергнется санкциям.

Республиканец Джеймс Риш, который возглавляет комитет Сената по международным отношениям, и старший демократ Боб Менендес назвали принятие законопроекта "важным шагом в борьбе с широко распространенными и ужасающими нарушениями прав человека тоталитарным правительством Китая".

Они призвали палату представителей скорее принять закон и отправить его президенту для подписания.

Между тем уйгурские правозащитные группы также приветствовали принятие законопроекта, а Всемирный уйгурский конгресс назвал это моментом «великой надежды» во время отчаяния.

«После принятия закона он не только создаст прецедент для других стран, но и особенно даст сильный сигнал китайскому правительству, что их нарушения прав человека в отношении уйгуров больше не будут терпимы», - написал в Twitter Долкун Иса, президент WUC.

В сенатском законопроекте также содержится призыв к американским компаниям или частным лицам, работающим в регионе Синьцзян, принять меры к тому, чтобы их цепочки поставок не были «скомпрометированы принудительным трудом».

Он также поручает президенту контролировать экспорт товаров, которые могут "предоставить Китаю критически важную возможность подавления" неприкосновенности частной жизни, свободы передвижения и других основных прав человека.