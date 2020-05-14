Али аль-Джифри разгневал уйгурских мусульман

В мировых исламских медиа набирает обороты гневная реакция уйгурских и сочувствующих им мусульман на ряд заявлений, не так давно сделанных в своем выступлении известным проповедником Али аль-Джифри (https://youtu.be/KzZZYHenKF4).

Несмотря на то, что Джифри признал, что правительство Китая "перегибает палку" в своих репрессиях в отношении уйгуров, он попытался возложить часть ответственности за это на последних. И в целом его послание заключалось в том, что не надо мусульманам так уж безоговорочно солидаризироваться с уйгурами и нападать на Китай, представляющий собой альтернативу американскому мировому господству.

Шокирующим в этом смысле был довод Джифри о том, что только половина уйгуров являются мусульманами. Тезис, родившийся из непонимания (в лучшем случае, на что мы надеемся) элементарной разницы между понятиями "уйгуры" и "население Синьцзянь-Уйгурского Автономного Района". В последнем мусульмане "благодаря" более, чем полувековой политике китайских властей, сегодня и вправду составляют только половину. Но не потому, что только половина уйгуров мусульмане, а потому, что если в 1949 году, когда Восточно-Туркестанская Республика была захвачена коммунистическим Китаем, этнических китайцев (хань) в ней было всего 6%, то сегодня в результате их методичного переселения в регион и укоренения в нем, эта цифра возросла до 49%. Но китайцы-немусульмане в оккупированном Уйгуристане это не сами уйгуры, чья идентичность почти в 100% случаях традиционно основана на Исламе, что и пытаются изменить китайские коммунисты.

Далее, Джифри заявил, что репрессии Китая против уйгуров вызваны не религиозными соображениями, а политическими, и в частности тем, что уйгуры выступают против проекта нового Великого Шелкового Пути (Один пояс - Один Путь), который бы позволил Китаю экономически конкурировать с США.

Разобраться в этом вопросе в свое время попытался албанский журналист Олси Джасекхи, первоначально позитивно настроенный к Китаю и поехавший делать это по приглашению китайских властей. Открытая им там правда ужаснула как самого журналиста, так и тех, кому он рассказал о результатах своего расследования, о чем мы ранее писали (https://golosislama.com/news.php?id=37094).

Выводы как Джасекхи, так и ряда других журналистов, многочисленные показания жертв репрессий и их родственников не оставляют никаких сомнений - китайское руководство ведет в Уйгуристане войну на уничтожение именно с Исламом как основой уйгурской идентичности, отличающей ее от ханьской.

Подробное опровержение высказываний Джифри вчера вышло на известном англоязычном мусульманском сайте (https://muslimmatters.org/2020/05/13/a-response-to-habib-ali-al-jifris-comments-on-uyghurs/). Но надо сказать, что в отличие от этой, предельно корректной по стилю изложения критики, многие уйгуры, отреагировавшие на заявления Джифри, себя в словах и эмоциях не сдерживают.

И их безусловно можно понять. Ведь в тот момент, когда к бесчеловечным издевательствам над мусульманами с целью вынудить их отказаться от своей религии, пытаются привлечь внимание немусульмане, находятся исламские ученые и проповедники, которые даже не молчат об этом, а фактически заступаются за угнетателей мусульман.