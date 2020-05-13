Франция: маски обязательны для всех, но никаб по прежнему под запретом

Франция за последнее десятилетие сделала больше, чем любая другая западная нация, чтобы запретить одежду, скрывающую лицо в общественных местах. Но согласно правилам выхода из полного локдауна, которые страна огласила во вторник, ношение масок теперь становится обязательным для всех жителей Франции. О том, как вчерашняя угроза республиканским ценностям превратилась в добродетель, пишет The Washington Post в статье, которую мы пересказываем здесь.

Люди во Франции должны носить маски в средних школах и в общественном транспорте - или рискуют быть оштрафованными. Владельцы магазинов также имеют право просить клиентов носить маски или покинуть их заведения. Интегрированные с искусственным интеллектом видеокамеры будут контролировать общее соответствие нормам в парижском метро.

Чтобы подчеркнуть национальный императив, президент Эммануэль Макрон появился на прошлой неделе в школе в темно-синей маске, украшенной голубыми, белыми и красными полосами французского флага. Дизайн маски сливается с идеалами «свободы, равенства и братства».

При этом в обществе не возникло никаких противоречий. Недавний опрос BFMTV показал, что 94 процента людей во Франции поддерживают ношение масок. Безусловно, этому признанию способствуют 26 000 случаев смерти от коронавируса.

Но многие мусульмане, сторонники свободы вероисповедания и ученые видят иронию в том, как общество, которое столь яростно боролось за открытые лица, внезапно потребовало, чтобы лица всех людей были закрыты.

«Если вы мусульманин и скрываете свое лицо по религиозным соображениям, вы должны заплатить штраф и пройти курс гражданства, где вас обучат тому, что значит быть «хорошим гражданином», - говорит Фатима Хемилат, сотрудник Института политологии в Экс-ан-Прованс. «Но если вы являетесь немусульманским гражданином в условиях пандемии, вас, как «хорошего гражданина» поощряют и заставляют принимать «барьерные меры» для защиты национального сообщества».

«Мы рассматриваем такое асимметричное прочтение одного и того же поведения - сокрытия лица, в зависимости от контекста и человека, который так делает - как произвольное в лучшем случае, дискриминационное в худшем», - сказала она.

Французское законодательство регулирует мусульманское сокрытие лица в общественных местах на том основании, что оно нарушает фундаментальные ценности республики.

В 2004 году страна запретила ношение платков в государственных школах, ссылаясь на религиозный нейтралитет государственных учреждений. В 2010 году она объявила вне закона полностью закрывающие лицо никаб и бурку, утверждая, что эта одежда угрожает общественной безопасности и представляет собой отказ от общества равных граждан.

«В свободных и демократических обществах... никакой обмен между людьми, никакая общественная жизнь невозможна в публичном пространстве, без взаимности взгляда и видимости: люди встречаются и устанавливают отношения с открытыми лицами», - объявил парламентское исследование, подготовленное в ходе обсуждения закона 2010 года.

«Сокрытие лица в публичном пространстве приводит к разрыву социальных связей», - говорится в докладе. «Это свидетельствует об отказе «жить вместе».

Министерство внутренних дел Франции подтвердило The Washington Post, что запрет на никаб и бурку будет по-прежнему применяться во время пандемии COVID-19, когда людям рекомендуется закрывать свои лица. Женщина, которая носит никаб, будет «наказана штрафом, предусмотренным для правонарушений второго типа», говорится в заявлении министерства. Закон налагает штраф в размере до 150 евро и может потребовать участия в уроке по гражданскому воспитанию.

Учитывая, что закон 2010 года разрешает носить маску по состоянию здоровья и в виде других исключений, «ношение маски, предназначенной для предотвращения любого риска заражения COVID-19, не является уголовным преступлением», заявило министерство.

Это говорит о том, что, если мусульманка хочет попасть в парижское метро, ​​она должна будет снять свой никаб и заменить его маской.

Строго говоря, новые правила французского правительства о масках не определяют, что считается приемлемой маской. Тканевые маски недавно стали доступны во французских аптеках. Но ранее, во время вспышки вируса, когда правительство резервировало маски для работников здравоохранения, люди импровизировали с любым количеством предметов одежды, а некоторые француженки ходили по улицам Парижа с лицами, покрытыми шарфами.

Общественная безопасность - единственная сфера, где французское правительство возражает против сокрытия лиц. Например, во время протестов «желтых жилетов» некоторые демонстранты носили банданы, хирургические маски или костюмные маски, чтобы защитить себя от слезоточивого газа или скрыть свою личность. После нескольких недель яростных протестов парламент принял закон, согласно которому ношение маски на таких собраниях может привести к тюремному заключению сроком на один год и штрафу в размере 15 000 евро, что намного круче запрета на бурку.

Но нынешнее требование повсеместного публичного сокрытия лиц является новым для Франции.

«Дихотомия светской науки против мусульманской религиозности действует так, что никто не видит в этом иронии или противоречия», - говорит американский историк Франции Джоан Скотт, которая много писала о политике хиджаба во Франции. «Для тех из нас, кто смотрит на это со стороны, возникает вопрос, что значит быть частью сообщества».

«Ношение какой-либо формы головного убора означает отождествление с правилами и духом сообщества, и именно это маски делают для светского сообщества, такого как Французская республика». Сейчас мы участвуем в обряде общественного сопричастия - vivre ensemble, чтобы быть друг с другом », - сказала она.

«Но это также именно то, что никаб представляет для женщин, которые его носят: приверженность принципам общественной солидарности».

Хемилат, политолог, говорит, что, возможно, требование носить маску даст остальной части французского общества представление о том, каково это, быть мусульманкой в ​​стране, которая следит за тем, что можно носить и где.

«Если эта временная ситуация была болезненной и трудной для нас, потому что она препятствовала нашей свободе передвижения», - сказала она, - «тогда представьте, что чувствовали француженки, носящие платок, в течение 10 лет».