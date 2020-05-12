В Казахстане завершился режим чрезвычайного положения

В Казахстане с 11 мая завершился режим чрезвычайного положения, введенный из-за пандемиии коронавируса. Несмотря на это, в стране продолжают действовать карантинные ограничения, передает МИА «Казинформ».

Между тем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о том, что ослабление режима карантина на территории республики будет происходить постепенно.

«Сегодня на всей территории страны прекращается действие режима чрезвычайного положения. Однако в ряде регионов сохраняется угроза заражения. Эпидемия не побеждена полностью. Пандемия все еще представляет опасность для здоровья населения», — сказал президент.

Пока что с 11 мая Казахстане открываются некоторые магазины, салоны красоты, парки, образовательные центры. По словам Токаева постепенно начнет возобновляться авиасообщение — ранее были открыты аэропорты в 6 городах, скоро откроются еще 7

«В то же время ограничения на перевозки между регионами сохраняются. Общественный транспорт будет работать на половину мощности. Пассажиры обязаны носить маски. Количество людей, идущих вместе по улице, не должно превышать трех человек. 50 процентов государственных служащих будут работать удаленно», — отметил президент Казахстана.