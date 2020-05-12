Король Марокко отклонил "заманчивое предложение" ОАЭ по поддержке Хафтара

Король Марокко Мухаммад VI отклонил сделку, предложенную ему наследным принцем Абу-Даби Мухаммадом бин Зайдом. Эмиратовский принц хотел, чтобы король Марокко поддержал ливийского мятежного военачальника Халифу Хафтара в обмен на нефтяные и инвестиционные проекты, согласно сообщениям СМИ.

Марокканский веб-сайт «Аль-Айям 24» приводит слова сотрудника разведки эмирата, в котором говорится, что Мухаммад бин Зайд предложил обеспечить Марокко ливийской нефтью по специальной цене и позволить марокканским компаниям приобретать проекты в Ливии.

Эмиратовский офицер заявил, что наследный принц ОАЭ предложил нефтяную сделку «в обмен на поддержку Хафтара со стороны Марокко», и что король Марокко полностью отверг это предложение.

В последнее время отношения между Марокко и ОАЭ остаются крайней напряженными из-за ряда проблем, среди которых есть и ливийский кризис. Первоначально Марокко решило прекратить участие в военных действиях коалиции под руководством Саудовской Аравии в Йемене. А затем отношения ухудшились, когда королевство отказалось присоединиться к блокаде Катара.

На прошлой неделе власти Марокко объявили о своей приверженности Схиратскому соглашению, которое было подписано в конце 2015 года в Марокко. Напомним, что Хафтар объявил соглашение, заключенное при посредничестве Организации Объединенных Наций, «делом прошлого».