Деревья Пакистана: зеленый стимул для экономики посреди кризиса и пандемии

Хотя пандемия коронавируса и ответный карантин сделали безработными тысячи людей, правительство Пакистана нашло способ обеспечить рабочие места своим гражданам, а также восстановить леса своей нации.

По данным Reuters, в Пакистане было создано более 63 000 рабочих мест для безработных поденщиков, возобновив масштабную национальную кампанию «Цунами 10 миллиардов деревьев».

Пятилетняя инициатива, начатая премьер-министром Имраном Ханом в 2018 году, была временно закрыта в середине марта из-за карантина в стране. Однако, когда тысячи рабочих из сферы сельского хозяйства столкнулись с безработицей на фоне нехватки ресурсов, в начале этого месяца программа была возобновлена.

Рабочие, которые по-прежнему обязаны носить маски и соблюдать принципы социального дистанцирования, в настоящее время получают ежедневную заработную плату в качестве «работников джунглей». Они высаживают саженцы и защищают деревья от пожаров и незаконных вырубок. По сообщениям, правительство Пакистана высаживает большинство этих деревьев в сельских районах с низким уровнем дохода, где местные жители могут получить немалую выгоду от этой работы.

Министры охраны окружающей среды Пакистана также заявляют, что надеются нанять в три раза больше работников, чем в прошлом году, для достижения своей цели - посадить 20 миллионов саженцев к концу 2020 года, в результате чего общая сумма проекта составит 50 миллионов деревьев.

Это не первый случай, когда Пакистан попадает в заголовки прессы благодаря посадке деревьев. Кампания Имрана Хана является продолжением еще одной масштабной работы правительства по посадке деревьев, в результате которой в 2017 году в провинции Хайбер-Пахтунхва было создано 300 000 новых рабочих мест и высажены миллионы саженцев.

Теперь Малик Амин Аслам, который является советником премьер-министра по вопросам изменения климата, заявил агентству Reuters, что законодатели надеются и впредь использовать пандемию в качестве инструмента для наращивания своих усилий по борьбе с изменением климата.

«Этот трагический кризис предоставил возможность, и мы ее использовали», - сказал Аслам в интервью. «Заботливая природа спасла тысячи людей».