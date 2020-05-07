Армия Ливии наносит тяжелый удар по крупнейшим базам боевиков Хафтара

Армия Ливии наносит тяжелый удар по базам «Бин-Заид» и «Бин-Салман», являющихся крупнейшими военными базами боевиков Хафтара.

Вчера, во вторник, силы, связанные с ливийским правительством Национального согласия, овладели окрестностями базы ВВС «Аль-Ватия», которая являлась крупнейшей военной базой наемников и ополченцев мятежного генерала Халифы Хафтара, за которым стоит Франция, правители Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Египта.

Военные силы, подконтрольные законному правительству Ливии проникли на базу «Аль-Ватия» и захватили в качестве трофея десятки автомобилей, поспешно брошенных боевиками Хафтара.

Известно, что два главных финансиста ополченцев и наемников Хафтара в Ливии являются наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, которые щедро вооружают и оказывают военную помощь наемникам мадхалитского движения из разных стран в помощь генералу.

Согласно полевым источникам в Ливии, огнем также был уничтожен чиновник высокого ранга, отвечающий за базу «Аль-Ватия», Усама Месейк, который был близок правителям Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов и являся лидером и куратором мадхалитских наемников Хафтара в Ливии.

Гибель в этой операции высокопоставленного ставленника и многих оплаченных наемников, явилась сильным шоком для руководителей Саудовской Аравии и ОАЭ и их союзника Египта.

Военные источники также сообщили, что правительственные силы начали на рассвете во вторник военную операцию по полному освобождению стратегической базы «Аль-Ватайя», на которой базируются силы отставного генерала Халифы Хафтара в западной части Ливии.

Согласно сообщению телеканала «Al Jazeera.net» -: «Тяжелая артиллерия проложила путь для правительственных наземных сил, чтобы штурмовать базу, и столкновения в настоящее время очень близки к базе».

При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая по телевидению, заявил, что эти хорошие новости из Ливии, если будет угодно Аллаху, обязывают нас в ближайшее время оказать новую поддержку со стороны Турции правительству Национального согласия для полного освобождения базы «Аль-Ватия» от наемников мятежного генерала.