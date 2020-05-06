О безответной любви мусульман к государству

Открытие в подмосковном парке "Патриот" т.н. Главного храма Вооруженных сил РФ в виде грандиозной православной церкви, внутри которой предположительно будут образы Сталина и Путина, назначено на 9 мая 2020 года и будет приурочено к 75-летнему юбилею победы в войне 1941-1945 гг.

Видимо, на фоне столь явной монополизации РПЦ (заметим, при полной поддержке государства) как бы общенационального праздника (уже не говоря о самих вооруженных силах РФ) Духовное Управление Мусульман РФ (ДУМ РФ) решило включиться в борьбу за его символы и смыслы.

Так, первый заместитель председателя ДУМ РФ Дамир Мухетдинов презентовал на своей странице в Фейсбуке нечто, что, видимо, призвано стать российско-мусульманским аналогом георгиевской ленточки. С описанием символа и его смыслов можно ознакомиться по ссылке ниже:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3040622695983544&set=a.456617151050791&type=3&theater

Кроме того, на сайте ДУМ РФ объявлено о планах провести 8 мая онлайн-конференцию по теме "Единение народов и религиозных общин во имя защиты Отечества и его свободы", приуроченную приурочено к юбилею победы в войне. Как сообщается, целью конференции является "актуализация религиозной интерпретации чувств гражданственности, патриотизма, долга перед Отечеством; ознакомления широкой общественности с новейшими исследованиями в области участия верующих в целом и советских мусульман, в частности, в защите Родины; передачи молодому поколению граждан государств СНГ памяти о событиях 1941–1945 гг."

Что интересно, все это происходит на фоне протестов против открытия указанного выше Главного храма ВС РФ в его готовящемся виде, вы думаете, со стороны кого? Со стороны ДУМ РФ или других мусульманских функционеров, возмущенных нарушением принципа светского государства и равенства всех религий и превращения храма одной из них в храм вооруженных сил многоконфессионального государства?

Увы нет - протестуют как раз высокопоставленные представители РПЦ, возмущенные тем, что храм может получиться недостаточно православным или псевдо-православным. Так, ни много, ни мало заместитель председателя отдела внешних церковных сношений РПЦ МП протоиерей Николай Балашов выступил против открытия и освещения этого храма в его нынешнем виде. "Сохрани Бог всех нас от того, чтобы был освящён православный храм с изображением душегуба, гонителя Церкви, на руках которого — кровь святых. Молюсь о том, чтобы такого не случилось", - написал он в своем блоге.

То есть, мы видим, что даже в обласканной властями РПЦ в тот момент, когда ей собираются преподнести очередной дорогостоящий подарок, подтверждающий ее привиллегированное положение в государстве, на самом высшем уровне находятся люди, которые думают не об этом и не о прославлении великой победы и служении государству, а о гонениях на свою религию и ее служителей. В то время как мусульманские деятели, которым и сейчас дышут в затылок спецслужбы и которые сами говорят о том, что нынешние репрессии против мусульман по смыслу повторяют сталинские (https://golosislama.com/news.php?id=38434), озабочены тем, чтобы доказать вклад мусульман в эту победу, который правителям этого государства глубоко безразличен.

Но может быть хотя бы для баланса стоило бы обсудить не только вклад мусульман в победу этого государства, но и то, в каком положении они в нем находились и что от этой победы получили? И поговорить не только про "долг перед Отечеством" верующих, но и про долг самого Отечества, а точнее государства, которое выступает от его имени, перед этими верующими? А также условия, на которых одна сторона может требовать выполнения долга от другой?

В противном случае мы так и не поймем, почему мусульмане отдавали свои жизни за государство, в котором и до, и после этого насаждался атеизм, а верующим приходилось либо скрывать свои убеждения, либо существовать в религиозных гетто под строгим контролем КГБ. Как не поймем и того, почему и сейчас воспитанные тогда под сенью КГБ мусульманские лидеры призывают мусульман служить этому государству, в том числе в его армии, а оно делает ее главным храмом православную церковь.