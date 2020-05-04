Падение Дариги Назарбаевой: внутренняя борьба или китайский след?

В Казахстане центральная избирательная комиссия лишила полномочий депутата Сената (верхней палаты парламента) республики Даригу Назарбаеву, дочь бывшего президента и патриарха казахстанского государства Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба ЦИК республики.

При этом ранее в субботу Дарига Назарбаева указом президента Касым-Жомарта Токаева была смещена с должности председателя сената. До этого она была по сути вторым человеком в стране, так как должность главы сената в Казахстане рассматривается как фактически функция вице-президента.

Такое резкое падение второго человека в государстве не может не вызывать множества вопросов. Причин называют много — тут и масштабный финансовый скандал с заблокированными банковскими счетами в Британии, и эпатажный сын наркоман Айсултан, который опять же живет в Лондоне, и оттуда регулярно вываливает в соцсети обвинения в адрес казахских политиков, перемежаемые со слезными извинениями перед этими политиками. И все это на фоне заявлений самой Дариги о необходимости «потуже затянуть пояса» и бороться с наркоманией.

В целом у Дариги, хоть ее и рассматривали едва ли не как потенциальную наследницу Назарбаева, отмечается нередкий талант по настраиванию против себя всех, кого только можно.

Правда, есть и отдельная версия, которая рассматривает «китайских след». Журналист Максим Шевченко считает, что давление Китая это реальная причина отставки Дариги, которую нельзя объяснить исключительно борьбой внутренних кланов. По его словам «семья Назарбаевых долгие годы основывала независимость Казахстана на хороших отношениях с США и Западом. И медиа-форум Дариги Назарбаевой, в котором неизменно участвовали представители ведущих американских медиаструктур, и западные политики и политологи самого высокого уровня, и многие другие открытые связи назарбаевского Казахстана с хозяевами мира 90-х - 2000-х помогали Казахстану дистанцироваться и от Пекина, и от Москвы.»

Однако, время либерализма во внешнеполитических отношениях, считает журналист, прошло. И для Казахстана, и для всей Средней Азии. «Китайский дракон проснулся и изготовился к драке.»