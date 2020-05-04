Ливия: ПНС наступает и одерживает победы

Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, ливийское правительство национального согласия продолжает наступать на ополчение военачальника Халифы Хафтара, уничтожая его оружейные склады и нефтяные танкера, а также с каждым днем ​​получая все большую поддержку от местных общин.

Армия ПНС в субботу атаковала оружейные склады, принадлежащие ополченцам Хафтара. По словам военных, армия нанесла авиаудар по авиабазе Ватия к востоку от Триполи. Двое хафтаровских боевиков были убиты и пятеро получили ранения.

Ливийская армия также атаковала нефтяной танкер, принадлежащий боевикам Хафтара, сообщили военные.

Полковник Мухаммад Кунуну, представитель вооруженных сил правительства, заявил, что армия нанесла авиаудар по району Несме, в 200 километрах к югу от столицы Триполи.

Второй удар пришелся по другому нефтяному танкеру по пути в город Тархуна, который является основным центром действий боевиков Хафтара в их операции наступления на Триполи. Военно-воздушные силы ПНС также разбомбили колону про-хафтаровских боевиков из суданского ополчения Джанджавид, которые сами готовились к нападению. Сообщается о гибели пяти суданских боевиков и об уничтожении трех военных автомобилей.

Тем временем военный совет города Мурзук объявил в субботу о своей поддержке ПНС.

Военный совет Мурзука, расположенного в 953 километрах к югу от столицы Триполи, опубликовал заявление в виде видеообращения в субботу вечером.

Заявление из девяти статей «отвергает любую попытку государственного переворота против легитимности, представленной ливийским правительством, и выражает поддержку ливийскому правительству».

В заявлении также военный совет поздравляет ливийское правительство с недавними военными успехами в западной части Ливии.

Объявление было сделано после того, как 30 апреля город Себха, расположенный в 750 километрах к югу от Триполи, тоже объявил о поддержке правительства Ливии.

Кроме того ПНС в пятницу взяло под свой контроль два фронта юге столицы Триполи. «Наши силы добились прогресса на фронтах Машру и Халлатат и взяли под контроль большую территорию», - заявил представитель операции «Вулкан Ярости» Мустафа аль-Маджай, добавив, что районы вышли из-под их контроля. в течение трех месяцев. Он сказал, что они также взяли лагерь Хамза на юге Триполи.

Жители юго-западной Сабхи, с другой стороны, в совместном заявлении в четверг сообщили о прекращении поддержки Хафтара, и объявили о своей поддержке законного правительства.

У самого Хафтара тоже есть «успехи». В субботу были обнародованы кадры с уличных камер, показывающие нападение боевиков Хафтара на гражданское поселение в районе Зената, к югу от столицы Триполи.

Видео демонстрирует, как трое людей идут по дороге и падают от взрыва, вокруг разбросаны обломки и ветки деревьев на земле.

Несмотря на объявление о прекращении огня, всего несколько дней спустя 1 мая силы Хафтара атаковали гражданские населенные пункты к югу от Триполи. По сообщениям медиков, в результате ракетной атаки погибли три мирных жителя.