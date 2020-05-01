Ливия: ПНС отвергло хафтаровское перемирие на время Рамадана

Международно признанное правительство Ливии отвергло перемирие, объявленное в одностороннем порядке мятежным командиром Халифой Хафтаром на время священного месяца Рамадан.

Правительство национального согласия (ПНС) заявило четверг, что оно не доверяет самозваной Ливийской национальной армии (ЛНА) Хафтара, которая начала наступление на столицу страны Триполи в апреле прошлого года.

«Мы подтверждаем нашу твердую позицию, что мы продолжим нашу законную самооборону и поразим источник угрозы, где бы она ни находилась», - говорится в заявлении.

Ранее представитель ЛНА Ахмед Мисмари заявил, что прекращение огня произошло по просьбе международного сообщества и "дружественных стран".

В последние недели боевики Хафтара потерпели ряд неудач в ходе своей годовой кампании по захвату Триполи, при этом сторонники ПНС изгнали их из двух ключевых прибрежных городов к западу от столицы.

Сами Хамди, главный редактор журнала International Interest, аналитического журнала о текущих событиях, сказал в интервью Al-Jazeera, что «Хафтар объявляет о перемирии потому, что ход наступления на Триполи изменился».

«Сейчас его две основные базы, хребет наступления на Триполи, находятся в осаде - это авиабаза Аль-Ватия, куда приходят поставки с востока, и Тархуна», - сказал он.

«Кажется, Хафтар обеспокоен тем, что, возможно, он не сможет удержать их гораздо дольше. Но что более важно, Хафтар считает, что внутри страны ситуация требует внимания. Он должен укрепить свой авторитет на востоке».

Хамди добавил, что Хафтар хотел использовать время, чтобы «навести порядок в политическом хаосе на востоке».

«Он сделал одностороннее заявление о том, что будет управлять Ливией согласно «народному мандату». Это было сделано для того, чтобы отрезать любую потенциальную оппозицию, которая могла бы воспользоваться перестановкой в ​​наступлении».

На прошлой неделе ООН, Европейский союз и несколько стран призвали воюющие стороны Ливии сложить оружие на время Рамадана.

Напомним, что Ливия была охвачена хаосом с 2011 года, когда в ходе восстания, поддерживаемого НАТО, был убит давний диктатор Муаммар Каддафи.

В настоящее время страна разделена между двумя конкурирующими администрациями, базирующимся в Триполи ПНС и восточной Палатой представителей, признавшей недавно верховную власть Хафтара.