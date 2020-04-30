Две страны, две реакции на убийства

Либеральные комментаторы периодически любят порассуждать о сходствах авторитарных режимов Путина и Эрдогана. Может быть в чем-то такие сходства и есть, но все же в том, что касается взаимоотношений власти с общественным мнением две страны разделяет пропасть, как это показала недавняя трагедия в Турции.

Так, позавчера турецкие полицейские застрелили 19-летнего сирийского подростка Али Хемдан Эль-Асани за нарушение мер противопандемического карантина и при попытке от них скрыться. Трагедия всколыхнула миллионы сирийцев и самих турок, которые возмущались преступными действиями тех, кто призван стоять на страже закона.

В итоге вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично позвонил отцу убитого подростка, чтобы принести ему соболезнования и заверить его в том, что убийца понесет суровое наказание за преступление. Кроме этого глава государства пообещал, что вся семья убитого получит турецкое гражданство, а турецкое государство позаботится о них.



Конечно, парня это не вернет и трагедии не отменит. Но во-первых, может быть, предотвратит новые, так как в следующий раз полицейский в такой ситуации прежде, чем спускать курок трижды подумает, какие последствия его могут ожидать. А во-вторых, для моральной атмосферы в стране не менее важна готовность власти, причем на самом высшем уровне, реагировать на общественное мнение, признавать и исправлять свои ошибки.

Все это, конечно, разительно отличается от ситуации в путинской России, где власть систематически выгораживает беспредел силовиков (а они в ней и находятся у власти) и не только не находит человеческих слов для их жертв, но и зачастую откровенно им хамит.

Один из таких ярких примеров - убийство братьев-пастухов Гасангусеновых, за которое никто не понес ответственности. И если одно время высокопоставленные представители российского государства, включая "первое лицо", на вопросы журналистов об этом деле хотя бы отвечали, что "даны поручения разобраться", то по завершению разбирательства, когда вина силовиков оказалась уже очевидной, и вовсе стали говорить, что убийства людей полицейскими никаких расследований не требуют (https://golosislama.com/news.php?id=38308).

А ведь в отличие от семьи сирийцев Асани в Турции семья Гасангусеновых - граждане этой страны. Что же тогда говорить об убийстве силовиками иностранцев - можно представить себе, чтобы Путин позвонил семье убитого, например, среднеазиата, чтобы принести соболезнования? Ну хорошо, если кто-то сочтет, что аналогия страдает - можно представить себе такое, если бы убитым был белорус? Нет, таких прецедентов неизвестно, даже когда жертвами произвола оказывались россияне, в том числе "государствообразующей" национальности. Что и развязывает убийцам в погонах руки для новых и новых преступлений.



В этом и отличие между двумя этими странами.