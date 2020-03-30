Беспредел и цинизм в колонизированном Дагестане

(На фото - два героя своей уммы)

"Дна нет" - это популярное выражение решили в очередной раз проиллюстрировать своей деятельностью российские силовики в Дагестане, стремящиеся не мытьем так катаньем удержать за решеткой дагестанского журналиста и просветителя Абдулмумина Гаджиева.

Исчерпав все основания для продления ему заключения под стражей в рамках сфальсифицированного против него уголовного дела, силовики предъявили ему новое обвинение - участие с период с 2009 по 2019 гг. в деятельности признанных террористическими организаций «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», а также «Высший военный Маджлисуль Шура Объединённых сил моджахедов Кавказа». Вместе с Гаджиевым, по версии следствия, ичкерийским деятелем и военным амиром в этот момент был известный проповедник Абу Умар Саситлинский (Исраил Ахмеднабиев).

Трудно сказать, чем обусловлен такой выбор обвинения - крайней степенью умственной отсталости или демонстративным цинизмом и т.н. тролингом при понимании их полной абсурдности. Ведь никакого Конгресса народов Ичкерии и Дагестана в 2009 году быть уже не могло, так как его создатели годом ранее заявили о ликвидации Ичкерии, провозгласив вместо нее Имарат Кавказ. Соответственно по этой же причине в 2009 году уже не было никаких "объединенных сил моджахедов Кавказа", на смену которым пришли структуры Имарата Кавказ.

И вот приходится гадать - что мешало для минимальной правдоподобности обвинить Гаджиева и Ахмеднабиева в члестве в Имарате Кавказ, тоже признанном террористической организацией, но хотя бы реально существовавшем в тот момент? Неужели степень умственной и профессиональной деградации этих фальсификаторов таков, что они уже не знают, с кем сами боролись 10 лет назад? Или они так специально издеваются над здравым смыслом, желая показать, что могут себе позволить предъявлять самые абсурдные обвинения, под их предлогом удерживая человека за решеткой?

Впрочем, чему удивляться, если отмашка на беспредел дается с самого верха? Так, кремлевский наместник в Дагестане Владимир Васильев, по недоразумению называемый главой этой республики, отвечая на вопрос одного из депутатов Народного Собрания о том, почему не проводится расследование убийства силовиками двух братьев-пастухов Гасангусеновых, сказал следующее: "Вы сейчас сказали про цивилизованный мир. Я вам скажу, что в США, которые считают себя лидерами и устанавливающими правила цивилизованного мира, более 500 человек в среднем в год убивают полицейские. Никаких расследований не проводится, вы знаете об этом?"

Важно тут не то, что Васильев врет, потому что расследования убийств невинных жертв проводятся не только по отношению к полицейским, но и по отношению к американским военным, действующим за пределами США. По факту таких расследований периодически приносятся извинения, выплачиваются компенсации, привлекаются к ответственности виновные и т.д.

Важно тут то, что такой фейковой ссылкой Васильев пытается обосновать право российских силовиков безнаказанно убивать невиновных - вот в чем реальный смысл его заявления.

Не меньшим цинизмом на этом фоне выглядит и еще одно событие - присвоение дагестанским муптиятом (ДУМД) этому московскому колониальному наместнику награды "герой Уммы I степени".

Впрочем, в данном случае мы, пожалуй, согласимся с дагестанским муптиятом. Ведь умма означает общину, общность и это необязательно умма мусульман - можно говорить об умме христиан, иудеев и т.д. И наверное у своей кремлевской уммы Васильев и вправду заслужил награду ее героя первой степени, выполняя ответственную задачу на важном участке работы. Звание героев этой уммы мы бы предложили присвоить и таким муптиям, хотя бы второй степени, т.к. первая туземцам не положена.