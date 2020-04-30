Ливия: силы Халифы Хафтара объявили о перемирии на время Рамадана

Ополченцы, лояльные ливийскому мятежному военачальнику Халифе Хафтару, в четверг объявили об одностороннем прекращении огня на время священного месяца Рамадан. Это случилось после неудач в борьбе против международно признанного правительства национального согласия, базирующегося в Триполи.

Пресс-секретарь хафтаровских сил Ахмад Мисмари заявил в телевизионном эфире, что прекращение огня произошло по просьбе международного сообщества и "дружественных стран".

Но он добавил, что их силы имеют право отвечать на любые военные действия, а также сказал, что они не отказались от своих целей по свержению ПНС.

Объявление было сделано после того, как силы Хафтара обстреляли ракетами медицинское учреждение в столице страны Триполи

Один медицинский работник был убит, а шестеро получили ранения.

В результате ракетных ударов также возник пожар в природном заповеднике на юге Триполи.

Напомним, что всего год назад, в мае 2019, Хафтар отказался прекращать боевые действия на время Рамадана, заявив, что Рамадан это месяц джихада. Теперь же Хафтар, который в понедельник провозгласил себя военным правителем Ливии, настаивает на том, что Рамадан это месяц мира. Видимо такая перемена в приоритетах связана с неудачей в его попытках захватить Триполи.