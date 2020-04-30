Американские тюрьмы препятствуют мусульманским заключенным соблюдать пост

Некоторым заключенным-мусульманам в американском штате Вирджиния было отказано в праве на пост во время священного месяца Рамадан. Администрация тюрьмы объясняет это тем, что получила «слишком много» запросов.

Правозащитные группы заявили, что нескольким заключенным в тюрьме Уоллс-Ридж также было отказано в праве соблюдать Рамадан, поскольку они не были надлежащим образом зарегистрированы как мусульмане.

Правозащитники сообщили во вторник, что тюремное начальство приказало капеллану учреждения произвольно отклонять просьбы о включении некоторых заключенных в «список Рамадана».

По словам групп, если заключенного нет в списке, он не сможет получать еду до начала поста (для сухура) или после его окончания (для ифтара), и поэтому не может поститься в течение дня.

«Это шокирует, что мы все еще должны бороться за эти основополагающие права на поклонение», - активист Рамез Абид.

«Рамадан является самым священным месяцем для мусульман во всем мире, и Конституция США дает мусульманам-заключенным право соблюдать пост. Этого даже не нужно требовать, но, к сожалению, мы оказались здесь».

С той же проблемой правозащитники столкнулись еще в прошлом году.

«В прошлом году мы предупредили Департамент исправительных учреждений штата Вирджиния о политике, которая препятствовала соблюдению Рамадана заключенными мусульманами по всему штату. Шокирующе, что многие из этих проблем сохраняются», - говорит мусульманский адвокат Нимра Азми.

«Право заключенных на соблюдение Рамадана защищено законом и Конституцией США. Тем более, что теперь наступил священный месяц Рамадан, и чиновники штата Вирджиния должны принять незамедлительные меры для обеспечения того, чтобы все заключенные-мусульмане могли осуществлять свое конституционное право на поклонение».

По данным правозащитных групп, несколько тюрем штата Вирджиния не обеспечивали едой и водой некоторых заключенных, даже тех, которые были зарегистрированы надлежащим образом.

В прошлом году на Аляске заключенные-мусульмане подали в суд на исправительную систему штата за то, что она не обеспечивала достаточное количество пищи для постящихся мусульман. В обоих штатах некоторые заключенные даже сообщали, что им давали свинину на ужин.

Хотя группы признают, что из-за вспышки коронавируса для тюремного персонала могут возникнуть осложнения, они просят сотрудников тюрьмы «попытаться сбалансировать религиозную практику с готовностью к пандемии».

Группы также призвали правительство Вирджинии вмешаться как можно скорее, так как месяц Рамадан уже начался, и права заключенных уже нарушаются.

Хотя мусульмане составляют один процент от населения США, они составляют девять процентов от общего числа заключенных в США. В основном это вызвано большим количеством обращений в Ислам, что, согласно некоторым исследованиям, снижает уровень рецидивизма.