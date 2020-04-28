Хафтар объявил себя диктатором Ливии

Ливийский мятежный командир Халифа Хафтар в понедельник в одностороннем порядке объявил себя правителем Ливии, сообщает агентство Anadolu.

В своем видеообращении Хафтар указал на уличные демонстрации в районах, находящихся под его контролем, и заявил, что он «принял мандат ливийского народа» на управление страной.

К слову, те толпы людей, что собрались на улицах Бенгази и выкрикивали лозунги против правительства в Триполи, нарушили комендантский час, введенный для замедления распространения коронавируса.

Также, по словам Хафтара, соглашение, подписанное воюющими сторонами в Ливии при посредничестве ООН, «утратило свою легитимность» и стало «вещью из прошлого».

Соглашение было подписано в 2015 году в Марокко. В его рамках было сформировано признанное ООН правительство национального согласия (ПНС) для управления переходным процессом в Ливии. Оно также признает Палату представителей в Тобруке официальным законодательным органом страны и предоставляет консультативные полномочия предыдущему парламенту в Триполи.

Хафтар и его политические союзники пытались помешать этому соглашению вступить в силу с его инициативами на местах.

«Политическое соглашение уничтожило страну. Мы будем работать над созданием условий для создания постоянных гражданских институтов», - сказал он в своем выступлении по телевидению в понедельник.

Из речи Хафтара не было ясно, поддерживает ли его решение избранная Палата представителей на востоке страны, и какова вообще будет ее роль. Но судя по всему, это уже и не важно, так как Хафтар решил окончательно утвердить свое военное правление в духе классических арабских военных диктатур, где парламенту отводится сугубо церемониальная роль.

Ряд экспертов сходится на том, что одним своим решением Халифа Хафтар окончательно уничтожил свою легитимность. «Хафтар еще раз обнародовал свои авторитарные намерения перед миром», - заявил Мухаммад Али Абдуллах, советник ПНС.

«Он больше не стремится скрывать свое презрение к политическому решению и демократии в Ливии. Его сегодняшнее заявление - последний отчаянный поступок побежденного человека», - резюмировал он.