Южноафриканская полиция извинилась перед мусульманами за оскорбление Пророка

Министр полиции ЮАР Беки Селе принес извинения за кощунственное замечание, сделанное полицейским по поводу молитвы мусульман, нарушивших правила социального дистанцирования.

В минувшую субботу в провинции Мпумаланга полиция нагрянула в комнату, где молились около 20 мусульман. Всех их положили на пол, словно их подозревали не в нарушении карантина, а в терроризме как минимум.

Видеозаписи полицейского рейда попали в социальные сети, и власти подтвердили их подлинность.

На записи слышно, как один из полицейских говорит: «Вы больше (то есть, важнее — прим. ГИ) чем президент? Мухаммад больше, чем президент?». Очевидно Мухаммад здесь это имя Посланника Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, и полицейский хочет сказать, что указ президента ЮАР для мусульман должен быть важнее слова Пророка, мир ему.

Селе сказал, что он «принес извинения мусульманской общине за кощунственные высказывания во время ареста», и что было начато «срочное расследование», чтобы «установить личность человека, стоящего за таким кощунством».

В отдельном заявлении полиция сказала, что комментарий полицейского был «довольно неудачным, и недопустимо, чтобы кто-то мог делать такое высказывание».

Полиция также добавила, что люди всех религиозных общин должны соблюдать правила карантина. В пятницу полиция уже задержала 17 человек на религиозной церемонии за нарушение правил карантина.

Южноафриканский совет мусульманских богословов "Джамиатуль Уляма" заявил, что не только высказывания «унижающее имя Пророка Мухаммада», но и сам вход полиции в молитвенную комнату с «их тяжелыми сапогами», как видно на записи, «обеспокоил мусульман, которые считают молитвенные места священными».

Совет также напомнил мусульманам о необходимости соблюдения правил карантина.

В ЮАР введен достаточно строгий карантинный режим. Жителям разрешается покидать дома только для того, чтобы купить еду или посетить врача. Любые публичные собрания строго запрещены.

Мусульмане составляют около 3,5% из общего населения 57 миллионов. Несмотря на их численность, они активно участвуют в различных сферах жизни страны, включая бизнес, науку, государственную службу и политику.

Южная Африка является наиболее пострадавшей от коронавируса страной к югу от Сахары. По данным Университета Джона Хопкинса, вирус выявили у более чем 4350 человек, а более 85 человек скончались.