В Египте арестовали группу людей за «издевательство над Каабой»

В пятницу полиция Египта арестовала несколько человек за организацию уличного шествия с участием импровизированной «Каабы».

В мероприятии приняли участие десятки людей, несмотря на меры, введенные для предотвращения распространения нового коронавируса, включая социальное дистанцирование.

Толпа кружила по улицам египетской Александрии, неся копию священной Каабы в Мекке.

Видеоролики, появившиеся в Интернете, показали, что толпа, в том числе десятки детей, кричала «Аллаху Акбар», отмечая начало священного месяца Рамадан.

Хотя мероприятие изначально вызвало критику за явные нарушения карантинных мер, другие наблюдатели пошутили о «временном» паломничестве в городе.

«Как и вы, я пошел спать и проснулся, чтобы увидеть, как они совершают умру в Сиди-Бишре», - пошутил один из пользователей соцсетей в Twitter.

«Зачем вам ехать в Саудовскую Аравию, когда мы [египтяне] совершаем паломничество здесь, в Александрии?» - спрашивает другой пользователь.

Помимо шуток египтяне выразили обеспокоенность по поводу нарушения правительственных инструкций.

«Две недели назад жители Александрии собрались на акцию протеста против коронавируса, а сегодня они собираются на эту процессию, говоря, что коронавируса нет. Помимо осквернения святыни Каабы, неужели эти люди не понимают, что такие публичные собрания ставят страну в опасность» - пишет один пользователь.

В четверг Египет продлил комендантский час в ночное время для борьбы с пандемией коронавируса во время месяца Рамадан, одновременно объявив о постепенном ослаблении других мер.

«Частичный комендантский час будет действовать с завтрашнего дня (пятницы), с 21:00 до 6:00 (19:00 - 19:00)», до конца Рамадана», - заявил премьер-министр Мустафа Мадбули на пресс-конференции в Каире.