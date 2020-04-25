«Мир не придет на Ближний Восток, если политика оккупации и аннексии Израиля не закончится».

В пятницу турецкое министерство иностранных дел выразило свое резкое неприятие усилий Израиля по аннексии земель оккупированного Западного берега, назвав этот вопрос «опасным шагом, который подрывает международное право».

Об этом заявил официальный представитель МИД Турецкой Республики Хамид Аксой.

Также он сказал, что проект по аннексии земель оккупированного Западного берега, содержащийся в соглашении о создании «чрезвычайного правительства единства» в Израиле, является признаком «опасного менталитета, направленного на захват палестинских земель».

Он сказал: «Мы считаем, что этот опасный шаг, который подорвет международное право, являющейся совестью человечества, не будет принят и поддержан ни одним из членов международного сообщества, обладающим чувством справедливости и ответственности».

«Мы призываем международное сообщество подтвердить решение о создании двух государств на основе границ 1967 года и их установленных параметров, противостоя незаконным односторонним инициативам Израиля»,- добавил он.

Он подтвердил, что Турция будет и впредь поддерживать палестинский народ и всячески поддерживать его справедливое дело.

В заключение он сказал: «Мир не придет на Ближний Восток, если политика оккупации и аннексии не закончится».