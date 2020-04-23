В среду газета «Сабах» сообщила, что Турция провела учения своих военно-воздушных сил в восточной части Средиземного моря, достигая окраин Ливии, в то время как Национальные силы согласия, преодолевая сопротивление сил мятежного генерала Хафтара, продолжают продвигаться по нескольким важным направлениям.

Газета в репортаже, переведенном «Араби 21», сообщила, что турецкий самолет «F-16», во время учения вооруженных сил в Средиземноморье, непрерывно находился в небе в течении 7 часов 35 минут, показав, что турецкие воздушные силы от базы на Кипре могут легко добраться до любой точки до Ливии.

А в минувшую пятницу министерство обороны Турции объявило, что оно проведет учения с участием военно-воздушных и военно-морских сил в Средиземном море, стремясь улучшить проведение операций на больших расстояниях.

Газета «Сабах» также заявила, что военно-морской персонал был развернут в различных районах Средиземноморья и поставил три топливных самолета, истребители F-16 ВВС "Кинжал", взлетевшие с третьей крупной авиабазы ​​в Конье, и военно-воздушные силы "Зебкин", взлетевшие с шестой авиабазы в Бандерме, заправляясь четыре раза в воздухе.

Газета в своём репортаже подтвердила, что Турция, в настоящее время свободно может проводить любые воздушные операции против сил Хафтара в Ливии, не нуждаясь в использовании баз в других странах.