Турция: проблемы официальной статистики по коронавирусу

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в среду опроверг недавнюю статью в New York Times, в которой утверждается, что Анкара занижает число погибших в Стамбуле от COVID-19.

«Людей, которых должны были хоронить в их родных городах вместо этого пришлось похоронить в Стамбуле в качестве меры предосторожности против пандемии. Поэтому, цифры выше, чем обычно», - сказал он.

«Эта статья основана исключительно на предубеждении Турции», - добавил он.

Статья в NYT утверждала, что турецкая статистика показывает гораздо более высокую цифры смертей в Стамбуле в эти месяцы, чем было в прошлом году. Более того, разрыв между двумя цифрами существенно выше официального числа погибших от COVID-19 в Стамбуле. По мнению автора статьи это может указывать на то, что правительство Турции дает неправильные заниженные цифры. Однако Коджа утверждает, что статистика учитывает похороненных в Стамбуле, а не умерших.

«С 2009 года число смертей в период с 1 января по 20 апреля ежегодно увеличивалось на 2,89 процента. В этом году мы ожидали, что эта цифра составит 156 000 человек. Вместо этого число составило 153 000. Меньше, чем ожидалось », - сказал Коджа.

«В настоящее время используется только 30% от общей вместимости наших больниц. Как вы можете ожидать такого большого количества погибших в такой стране?» - сказал Коджа.

«Смертность от коронавируса составляет 5,3% в США, 10,5% в Испании, 13,2% в Италии, 3,5% в Германии, 13,5% в Великобритании, 17,3% во Франции, 5,5% в Китае, 14,7% в Бельгии и 2,3% в Турции. Данные подтверждают эффективность наших усилий», - заявил министр.

«Мы предоставили всю информацию прозрачно для Всемирной организации здравоохранения, как она хочет, и мы продолжаем делать это», добавил он.

«Пока принимаются меры, мы не ожидаем новой волны COVID-19 в Турции», - сказал он, добавив, что с 2,3% Турция находится среди стран с самым низким уровнем смертности по сравнению с числом положительных случаев.

Он отметил, что уровень интубированных пациентов с коронавирусом в стране снизился с 58% до 10%, подчеркнув, что это свидетельствует об успехах Турции в лечении этого заболевания.

И все же добавим, что скептическое отношение к официальным цифрам турецкого правительства широко распространено как в самой Турции, так и за ее пределами. По мнению многим экспертов, статистика в Турции оставляет желать лучшего, и многие сомневаются в ее точности. Профессор Университета Майами Дженгиз Зоплуоглу, используя данные правительственного портала, обнаружил, что еженедельное количество смертей людей старше 64 лет в Стамбуле, более или менее постоянное в течение последних пяти лет, внезапно начало расти с середины марта. Он подсчитал, что число людей в возрасте старше 64 лет, умерших с 1 по 27 марта, было как минимум на 234 больше, чем в предыдущие годы. В тот же период официальное число погибших от коронавируса во всей Турции составляло 92 человека.

Ученый Колумбийского университета Абдулла Айдоган, следуя по стопам Зоплуоглу, пришел к аналогичным выводам. Koджa также опроверг эти выводы, защищая официальные данные, но он не представил никаких доказательств в поддержку своей позиции. Вскоре после этого с официального портала были удалены данные о возрасте умерших.

Экономист Эмре Деливели тоже провел свое исследование. Он использовал только общее количество умерших в Стамбуле в этом году и проанализировал, как оно соотносится с официальными показателями смертности от ковида. Для простоты они использовал только 2019 в сравнениях, поскольку включение результатов последних пяти лет не меняет общие результаты.

Фактически в первые 10 дней марта было меньше смертей по сравнению с тем же периодом годом ранее, как и говорил Коджа. Но затем произошел всплеск. По мнению Деливели это говорит о том, что первая смерть от коронавируса произошла за несколько дней до официального объявления 17 марта.

Анализ предполагает, что многие смерти не были связаны с вирусом в первые дни пандемии. Фактическая ежедневная смертность могла быть в четыре-пять раз выше во второй половине марта, учитывая, что на Стамбул приходилась половина всех умерших. Этот результат также более или менее согласуется с заключением Зоплуоглу, основанным на данных до 27 марта. С тех пор точность официальных данных, по-видимому, несколько возросла - число умерших, по-видимому, примерно в два-три раза выше, чем официальные данные в первые 12 дней апреля.

Деливели подчеркивает, что в отличие от оппозиционных политиков, он не думает, что правительство намеренно лжет о количестве погибших; скорее оно просто избрало не самые точные методы подсчета. Во-первых, официальная статистика включает только тех, кто дал положительный результат на вирус. Это означает, что правительство не включает в данные людей, которые умерли с симптомами COVID-19, но остались непроверенными, тогда как, согласно данным Турецкой медицинской ассоциации (ТМА), они должны быть классифицированы отдельно в соответствии с принципами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Аналогичным образом, глава отделения ТМА в провинции Айдын сказал газете Birgün, что официальное число случаев в провинции включает только случаи, зарегистрированные в государственной больнице Айдына. Между тем, стамбульское отделение ТМА заявило в начале апреля, что число инфицированных медицинских работников в городе было намного выше 1000 человек. Тогда же Коджа сказал, что общее количество медицинских работников во всей Турции, заболевших COVID-19, было 601 человек.

Проблемы со статистикой и способами подсчета не уникальны только для Турции. По мнению некоторых наблюдателей, даже в странах с хорошим послужным списком сбора статистики и соблюдением процедур классификации ВОЗ, таких как Великобритания и США, показатели смертности от COVID-19 не представляют истинного числа погибших. Но такие страны как правило остаются более прозрачными, и по крайней мере не наказывают врачей, которые дают альтернативные цифры (именно это произошло с главой отделения ТМА в Шанлыурфе), а стараются расследовать их заявления. В Турции же такой прозрачности гораздо меньше, а следовательно и скептицизма к правительственным цифрам гораздо больше.

Наш недавний материал о том, что Турция обогнала Иран и Китай по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19, некоторые читатели раскритиковали, потому что дескать нельзя доверять цифрам, которые дает Иран и Китай. И здесь мы абсолютно согласны, но добавим, что наш скептицизм также распространяется и на данные из Турции, России и многих других стран. Поэтому нам собственно не остается ничего иного, как с известной поправкой оперировать теми данными, на которые ссылаются ВОЗ, Университет Джона Хопкинса и прочие подобные организации.