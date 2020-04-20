Турция обогнала Иран по масштабу эпидемии COVID-19

Турция по число выявленных случаев заражения коронавирусом обогнала Иран, и таким образом страна теперь занимает печальное первенство по количеству больных COVID-19 на Ближнем Востоке.

Турция обогнала Иран в субботу, когда министр здравоохранения Фахреттин Коджа заявил о том, что число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Турции возросло до 82 329. При этом Турции осталось лишь несколько сотен до того, чтобы обогнать число выявленных в Китае. где впервые появился новый коронавирус.

По данным Worldometer, в Китай было зарегистрировано 82 719 случаев заболевания на субботу. В Иране зарегистрированы 80 868 случаев этого вируса.

Интересно, что Турция и Иран в один день прошли также психологическую отметку в 100 умерших — в тот же самый день, когда ежедневное количество умерших в Иране впервые за месяц оказалось меньше 100 человек, в Турции ежедневное количество скончавшихся от COVID-19 наоборот перевалило за сотню.

В настоящий момент ряд экспертов говорит, что эпидемия в Иране пошла на медленный спад, что позволило правительству объявить об ослаблении карантинных мер, тогда как в Турции она пока что переживает рост. Однако в целом, если учесть, что реальное количество зараженных (согласно исследованиях германских ученых) в Турции намного выше, можно сказать, что эпидемия протекает относительно мягко и пока еще не привела к коллапсу медицинской системы.