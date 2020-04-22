Президент Узбекистана призвал бизнесменов поддержать население во время Рамадана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал бизнесменов страны помочь социально уязвимым группам населения во время священного месяца Рамадан. Для этого он предложил создать общенародное движение «Доброта и поддержка», сообщает «Фергана» со ссылкой на пресс-службу Мирзиёева.

На совещании президент затронул вопрос социальной защиты граждан во время карантина и критически оценил идею раздачи денег населению. «У республики достаточно резервов и возможностей как для обеспечения народа, так и для поддержки экономики. Нет более легкого пути, чем раздача денег населению. Однако ни один экономист не может спрогнозировать, к каким последствиям это приведет. Более того, есть высокая вероятность усиления коррупции», — сказал Мирзиёев.

После этого Мирзиёев заявил, что «было бы кстати», если бы во время Рамадана каждый предприниматель бескорыстно взял на себя ответственность активно поддерживать уязвимые слои населения на территории, где он работает.

«Предприниматель, исходя из своих возможностей, может помочь за месяц, к примеру, десяти семьям, другой предприниматель — двадцати, мог бы нанять на работу членов нуждающейся семьи. Государство в свою очередь предоставит таким предпринимателям различные льготы и преференции по налогам, лизингу, кредитам, доступу к необходимым ресурсам, исходя из размера оказанной помощи. Таким образом государство окажет населению поддержку через субъекты предпринимательства», — отметил президент.

Он подчеркнул важность добровольного участия в движении крупных предприятий, фермеров и кластеров. Работа «Доброты и поддержки» будет реализована в сотрудничестве территориальных отделений Торгово-промышленной палаты, банков и ведомств социальной защиты. «Уверен, что общенародное движение «Доброта и поддержка» станет ярким проявлением мощи нашего государства и народа», — сказал президент.

Между тем, в узбекских соцсетях раскритиковали Мирзиёева, восприняв ее как попытку перенести ответственность за поддержку граждан на бизнес. «Очень печально, но наше же государство отвернулось от нас. Такое горе происходит раз в сто лет, и это был единственный шанс показать себя с лучшей стороны, но увы и ах», — написала в Facebook Зафира Абдурахимова.

Некоторые пользователи посчитали, что власти проявляют двойные стандарты, отказавшись от прямой помощи населению. «Да, красиво переложили ответственность. Бессовестно, но как эпично! Особенно на фоне того, как дарили машины за тройняшек с нужными именами, как элитные квартиры и машины раздавали, не говоря уже обо всех этих Сити по стране», — отметил Азамат Маткаримов.

По мнению других комментаторов, оказание помощи через посредника — предпринимателей — лишает ее эффективности, так как бизнесмены могут выделять ее избирательно. Кроме того, возможны махинации, когда компании будут завышать объемы оказанной помощи, чтобы получить льготы.