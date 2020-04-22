В ОАЭ вводят большой штраф за фальшивые новости о COVID-19

В субботу официальные лица в Объединенных Арабских Эмиратах объявили, что будут штрафовать граждан на сумму до 20 000 дирхамов (5500 долларов), если те будут распространять фальшивые новости, связанные с коронавирусом.

ОАЭ объявили, что лица, которые передают ложную медицинскую информацию о COVID-19, которая противоречит официальным заявлениям, будут оштрафованы на 5500 долларов США из-за нарушения «истинной» медицинской информации.

Правительство страны дало понять, что министерство здравоохранения и другие государственные учреждения здравоохранения несут ответственность за распространение достоверной информации о заболевании.

«Запрещается любому лицу публиковать, переиздавать или распространять медицинскую информацию или рекомендации, которые являются ложными, вводящими в заблуждение или не были официально объявлены ... с использованием печатных, аудиовизуальных или социальных сетей, веб-сайтов или любым другим способом публикации» - сообщает государственное агентство WAM со ссылкой на правительственную директиву.

Решение, объявленное в субботу, относится только к «частным лицам», из-за чего неясно, включены ли в него журналисты и работники СМИ. По словам официальных лиц, это решение направлено на предотвращение распространения дезинформации и слухов о вспышке коронавируса, которая привела к гибели около 37 человек в ОАЭ и заразила более 6300 человек.