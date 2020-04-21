Пакистан снимает ограничения на собрания в мечетях во время Рамадана

Покуда многие страны мусульманского мира вводят строгие запреты на собрания в преддверии священного месяца Рамадан, в Пакистане все происходит наоборот. В заявлении, опубликованном в субботу, говорится, что Пакистан снял ограничения на проведение коллективных молитв в мечетях, но поставил множество условий безопасности, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса в стране.

Южноазиатская нация, вторая по численности населения мусульманская страна в мире, ввела ограничения менее месяца назад, разрешив собираться лишь по три-пять человек в мечетях для молитвы.

Решение об отмене ограничений, принятое на встрече между президентом Пакистана Арифом Алви и религиозными лидерами, было принято менее чем за неделю до начала Рамадана.

«Мечетям дают разрешение при условии соблюдения надлежащих мер предосторожности», - говорится в заявлении по итогам встречи, добавляя, что посетители мечети должны носить маски.

В Пакистане к началу этой недели было зарегистрировано 7 638 случаев заражения вирусом, и 143 случая смерти. Эксперты в области здравоохранения предупреждают, что собрания представляют наибольшую угрозу для ограниченной инфраструктуры здравоохранения в стране, насчитывающей более 200 миллионов человек.

Согласно заявлению, было также решено, что верующие будут придерживаться расстояния 6 футов (2 метра) друг от друга вместо обычной мусульманской практики молитвы плечом к плечу, и что администрации мечетей должны регулярно дезинфицировать помещения.

На правительство оказывалось давление с целью отменить ограничения в собраниях, а также сообщалось о столкновениях между прихожанами мечети и полицией в Карачи, крупнейшем городе страны.

Ранее на этой неделе известные шейхи угрожали нарушить ограничения, заявив, что молитвы имеют важное значение для мусульман и должны быть разрешены при условии соблюдения мер безопасности.

Хотя правительство отменило ограничения, в заявлении предупредили, что оно оставляет за собой право пересмотреть этот вопрос, если условия безопасности будут нарушены.

Премьер-министр Имран Хан во вторник объявил о 14-дневном продлении срока карантина по всей стране, но ослабил ограничения на основные отрасли промышленности, чтобы противостоять экономическим шокам, поскольку МВФ и Всемирный банк дают мрачные прогнозы для экономики страны.

Хан заявил в субботу на телевизионном брифинге, что Пакистан может столкнуться с пиком эпидемии в середине мая.