Алжирский политик призвал к отказу от поста в Рамадан, чтобы сдержать пандемию

В Алжире известный политик, основатель Партии алжирского возрождения, призвал мусульман не поститься в этот Рамадан, чтобы остановить распространение новой коронавирусной болезни.

Политик Нуреддин Букрух опубликовал в своем аккаунте на Facebook комментарий, в котором попытался убедить читателей, что логичным, а значит и исламским, поступком в этом Рамадан является отказ от поста из-за распространения болезни.

«Большинство мусульман имеют духовную связь с Исламом и понимают его только через свое культурное, семейное и социальное наследие. Они изначально являются мусульманами по необходимости и мотивации привычки, а не из-за своего личного выбора Ислама в качестве религии», - сказал он.

«Но когда, в дополнение к этим факторам, человек привержен Исламу через интеллектуальное и рациональное убеждение, тогда он видит вещи и думает о них с другой точки зрения».

Он сказал, что Ислам - это религия, которая защищает интеллектуализм и препятствует слепому следованию вере. В связи с этим мусульманам необходимо оценить, является ли пост во время пандемии коронавируса правильным.

«Мусульмане должны либо прекратить пост, потому что голодное тело может быть более уязвимым, и это может в конечном итоге вызвать распространение коронавируса, либо сделать выбор в пользу поста и подвергнуться риску более широкой вспышки вируса», - сказал он.

Однако, как и в практически во всех случаях современно нео-муатизилитского рационализма, свысока глядящего на «иррациональных» консервативных мусульман, Букрух сам не опирается на какие-либо убедительные медицинские или религиозные исследования, которые позволяли бы сделать такой вывод. Случаи, в которых больным или уязвимым людям, можно не поститься, оговорены в исламском праве (фикхе) и собственно здесь не нужно изобретать велосипед.

Но для абсолютного большинства мусульман пост по умолчанию остается обязательным даже во время пандемии коронавируса.

Букруху добрые люди не преминули тут же указать на дыры в его "интеллектуальном подходе", но в целом обсуждение призыва все же вызвало небольшой скандал.