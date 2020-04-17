Сионистская «духовная дипломатия» стала двигателем пандемии коронавируса в ЮАР

В начале марта (10-11 марта) несколько сотен гостей собрались в церкви «Божественного воскрешения» на окраине Блумфонтейна, столицы провинции Фри-Стейт в Южной Африке, чтобы посетить Иерусалимский молитвенный завтрак (JPB). JPB - это молитвенное движение, целью которого является объединение правительственных лидеров, политиков и христианских лидеров, чтобы, согласно его веб-сайту, «ответить на Божье повеление и призыв кнессета [израильского парламента] к нациям молиться за мир в Иерусалиме и процветание Израиля». Разумеется, прекращение незаконной оккупации Израилем Палестины не является частью этого призыва к молитве.

Прихожане со всей Южной Африки посещали различные мероприятия в рамках этой про-израильской пропагандистской инициативы, основанной на вере, которая поддерживается израильским парламентом. Около 480 человек посетили вечернее служение 10 марта. На следующее утро группа из 225 человек присутствовала на завтраке, после чего состоялась обеденная молитва, на которой присутствовало 160 человек. Координатор JPB, Альберт Векслер, был одним из группы иностранцев, состоявшей из двух израильтян, двух американцев и гражданина Франции, которые присутствовали там, не зная, что они уже были носителями COVID-19.

Векслер отмахнулся от опасности «коронавируса», назвав его «отвлечением». Он добавил, что проведение JPB в те самые дни, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила COVID-19 глобальной пандемией, было «великой победой». «Произошло нечто очень важное, и мы были свидетелями тому и участниками», - сказал Векслер в интервью Gateway News сразу после окончания мероприятия. Что же, он оказался прав...

В ходе JPB в Блумфонтейне участники обсуждали, как лоббировать интересы Израиля в Южной Африке с помощью церквей и политических движений, общих молитв и обильных трапез, а также - неизвестного пока никому - коронавируса. Затем участники разбежались по провинции Фри-Стейт и всей Южной Африке, неся с собой COVID-19. 57-летний предприниматель, Ангелиз де Ланге, вернулся в Йоханнесбург. Член парламента и лидер Африканской христианской демократической партии (ACDP), пастор Кеннет Мешу, который был основным докладчиком на этом мероприятии, вернулся к своим парламентским обязанностям в Кейптауне. Пара пасторов вернулась в провинцию Северный Кейп, а другие вернулись в Квазулу-Натал и Восточный Кейп. Церковные лидеры вернулись в свои общины.

16 марта пять иностранных гостей мероприятия были проверены на наличие COVID-19 после того, как президент Южной Африки Сирил Рамафоса объявил, что все иностранцы в Южной Африке должны должны пройти тестирование, прежде чем покинуть страну. Все пять дали положительный результат. Теперь требовалось отслеживать и проверять каждого человека, который вступил в контакт с ними.

Исследовательские команды были вынуждены расширить свои поиски за пределы Фри-Стейт на пять других провинций. Усилиям департамента здравоохранения по розыску помогали сотни добровольцев Красного Креста, а также эксперты из Национального института инфекционных болезней Южной Африки. Мобильные испытательные подразделения были отправлены в Фри-Стейт, чтобы обеспечить проверку каждого члена церкви. «Мы знали, что крайне важно действовать быстро в Фри-Стейт и мобилизовать ресурсы для проведения крупномасштабных тестов, отслеживания и карантина», - сказал министр здравоохранения Звелини Мкхизе. К 2 апреля Мкхизе сообщил, что 1600 из 1700 контактов в шести провинциях были обнаружены и проверены.

Последствия от собрания JPB оказались беспрецедентны с точки зрения местной передачи вируса. В провинции Фри-Стейт не было ни одного известного случая заражения коронавируса, когда JPB началось 10 марта. К 31 марта были отмечены 74 случая — как минимум 67 стали результатом JPB. К 8 апреля число возросло до 88.

Через шесть дней после JPB пастор Кеннет Мешу, не зная, что подвергся воздействию COVID-19, встретился с президентом Рамафосой, заместителем президента Дэвидом Мабузой и лидерами различных политических партий в Кейптауне, чтобы обсудить реакцию Южной Африки на пандемию коронавируса. Это вызвало целую волну тестов среди политических лидеров. Рамафоса дал отрицательный результат.

Клиника Дудуза, которая обслуживает бедные общины в восточной части Йоханнесбурга, была закрыта на неопределенный срок со 2 апреля, после того, как у одной медсестры был положительный результат на вирус. Она тоже присутствовала на JPB в Блумфонтейне.

Пастор Мохау Раммил представлял министерства глобального примирения в JPB, он передал вирус другому министру GRM, 86-летнему Джону Хлангени. Хлангени скончался 30 марта. 8 апреля, когда Южная Африка вступила в 13-й день 21-дневного заключения, Мондли Мвамби, официальный представитель Министерства здравоохранения Свободного штата, подтвердил гибель 76-летнего Виллема ван Тондера и 55-летнего Франса Тафени. Обе смерти были связаны с событием JPB.

Мероприятие JPB является примером «суперспредера», так как многие из тех, кто присутствовал позже, вступили в контакт с большим количеством людей, когда они вернулись домой. С высокими уровнями безработицы и бедности, распространенностью ВИЧ и туберкулеза в общинах вокруг Блумфонтейна и, как следствие, подавлением иммунитета у многих людей, это стало катастрофой для провинции Фри Стейт. Многие живут в перенаселенных поселках и неформальных поселениях, где трудно обеспечить соблюдение правил социального дистанцирования и локализации, а также соблюдать основные правила гигиены.

Таким образом ЮАР столкнулась со вспышкой пандемии и ввела полный локдаун. Что в южноафриканском случае означает неизбежные мародерства, грабежи супермаркетов, бандитизм и нападения на белых.

В чем точно можно не сомневаться - никакое собрание сионистов не столкнется ни с чем подобным тому, что сейчас испытывают мусульмане в Индии, которых сделали удобными козлами отпущения. Посол Израиля (на фото он выступает на мероприятие) даже не подумал извиниться и признать ошибочным собрание такой толпы людей посреди самой масштабной пандемии, которую сам премьер-министр Израиля назвал "событием столетия".

Главный вопрос сейчас заключается в том, почему израильские организаторы так отчаянно пытались провести JPB в Южной Африке, несмотря на смертельное распространение коронавируса? Ответ кроется в срочной необходимости Израиля найти новых друзей.

У Иерусалимского молитвенного завтрака заявленная цель - просто молиться за мир. На самом деле, JPB, одетый в религиозную одежду, является важной частью политических усилий Израиля по лоббированию в Африке.

Директор JPB Альберт Векслер возглавлял Лобби расширения прав и возможностей Израиля (IEL) в период с 2012 по 2014 год. Ключевым компонентом работы IEL является «Духовная дипломатия», которая опирается на общее убеждение многих христиан - особенно из евангелических, пятидесятнических и харизматических церквей - что Государство Израиль является особенным для Бога и исполнением библейского пророчества. Векслер теперь использует JPB в качестве средства, чтобы извлечь выгоду из центральной роли Израиля для некоторых ветвей христианства, особенно в Африке. Поскольку Израиль сталкивается с растущей международной реакцией на свою военную оккупацию Палестины, которая все больше сравнивается с апартеидом в Южной Африке, это мнение оказалось полезным.

Израилю пришлось искать поддержки за пределами своих традиционных западных союзников. Режим премьер-министра Биньямина Нетаньяху обратился к странам Африки к югу от Сахары, стремясь создать новые альянсы, чтобы отразить глобальную кампанию по бойкоту, отчуждению и санкциям (BDS) и заручиться поддержкой Организации Объединенных Наций (ООН). По всей Африке Израиль использует христианских евангелистов для распространения своей пропаганды, нейтрализации критики нарушений прав человека в Израиле и завоевания симпатии и преданности Израилю в Африке. Партнерство Израиля с африканскими церквями является частью общеконтинентальных дипломатических усилий, направленных на то, чтобы разрушить традиционную поддержку Африкой палестинского самоопределения. JPB - это не просто молитва, это политическое лоббирование.

Гана приняла первый JPB в Африке в сентябре 2018 года. В мае 2019 года движение переместилось в Восточную Африку и Уганду. Признавая политическую и моральную ценность Южной Африки на континенте, а также необходимость завоевать присутствие в южной части Африки и нейтрализовать растущее движение бойкота в Южной Африке, JPB попал в Блумфонтейн в 2020 году. Поэтому даже беспрецедентная глобальная пандемия не помешала адвокатам Израиля попытаться закрепиться в Южной Африке.

У Израиля уже есть токсичная история в Южной Африке. Но его отчаянная настойчивость в лоббирование в стране, проведении Иерусалимского молитвенного завтрака во время пандемии коронавируса может стать смертельно опасными для его интересов в этой части мира.