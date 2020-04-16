Ливия: Файез аль-Саррадж исключил возможность переговоров с Халифой Хафтаром

Глава ливийского правительства национального согласия (ПНС), Файез аль-Саррадж, заявил, что он не возобновит переговоры с мятежным командиром Халифой Хафтаром, обвинив его в использовании пандемии коронавируса для начала нового наступления на Триполи.

В интервью итальянской ежедневной газете La Repubblica, опубликованном в среду, Аль-Саррадж обвинил Хафтара в том, что он бомбил «без разбора Триполи, жилые зоны, гражданские учреждения и даже государственную больницу Аль-Хадра в центре столицы».

«Мы согласились [на] прекращение огня и гуманитарное перемирие, не ослабив нашу охрану», - добавил аль-Саррадж.

«Мы ожидали, что опасности эпидемии на этот раз превратят Хафтара в человека своего слова. Но в пандемии он увидел возможность напасть на нас».

Аль-Саррадж добавил, что силы ПНС начали успешное контрнаступление и добились успеха вплоть до недавнего захвата города Сабрата, ключевой военной базы для армии Хафтара.

Напомним, в понедельник ПНС заявило, что его войска захватили контроль над тремя стратегическими прибрежными городами, включая Сабрату, расположенную между Триполи и границей Туниса.

«Наши силы взяли под свой контроль Сурману и Сабрату и преследуют [силы Хафтара]», - сказал представитель ПНС Мухаммед Гнуну.

Ранее в понедельник полковник Мухаммад Кануну заявил, что средства противовоздушной обороны ПНС перехватили самолеты Хафтара в районе Абу-Граина, и сбили два самолета Wing Loong китайского производства и один российский вертолет Ми-35.