Казахстан продлевает режим ЧП до 1 мая

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о продлении режима чрезвычайного положения в республике до семи утра 1 мая. Соответствующий документ опубликован на сайте Акорды.

Указ вводится в действие со дня подписания. Ранее Токаев сообщал, что режим ЧП придется продлить как минимум до конца апреля. «Мы еще не прошли пик заболеваемости коронавирусом. Ситуацию с эпидемией упрощать нельзя», —заявил он на одном из последних заседаний Госкомиссии по чрезвычайному положению.

Режим ЧП в связи с распространением коронавирусной инфекции действует в Казахстане с 16 марта. В стране запрещены все массовые мероприятия, закрыты объекты с большим скоплением людей. Действуют ограничения на въезд и выезд с территории Казахстана. Нур-Султан, Алма-Ата и Шымкент закрыты на карантин.

Ограничительные меры введены и в других городах и регионах страны.

Всего в стране на данный момент подтверждены 1179 случаев заражения CОVID-19, 150 человек выздоровели, 14 скончались.