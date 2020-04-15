В Чечне временно приостанавливают совершение никаха

Муфтий Чечни Салах Межиев временно приостановил проведение никахов (мусульманского бракосочетания) на территории Чечни из-за коронавируса.

Заместитель муфтия Адам Ильясов объяснил такое решение сложной эпидемиологической ситуацией в регионе.

По словам Ильясова, никях был отнесен к категории массовых скоплений людей, на которые наложен временный запрет.

Представитель ДУМ призвал к соблюдению призыва и предупредил, что несоблюдение установленных правил может повлечь за собой штрафы.

Напомним, что ранее подобное решение о приостановке совершения браков и разводов было принято в ОАЭ.