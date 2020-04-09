Дубаи: никаких браков и разводов на время карантина

В Дубае браки и разводы были приостановлены «до дальнейшего уведомления» во избежание собраний, которые могут распространить болезнь.

В среду министерство юстиции Дубая заявило, что это решение было одной из "мер по предотвращению распространения пандемии", развернутых в эмирате, который сейчас находится под строгим контролем карантинных мер.

Судья Халед аль-Хосни из суда по семейным делам также заявил на веб-сайте департамента, что пары, которые уже выполнили брачные формальности, не должны организовывать свадебные торжества «даже среди своих ближайшего окружения».

В Объединенных Арабских Эмиратах зарегистрировано более 2000 случаев коронавируса и 12 случаев смерти.

Всем гражданам и резидентам, кроме тех, кто работает в сферах, существенных для поддержания жизнеобеспечения, требуется разрешение на выход из дома.

Дубай, один из семи эмиратов, составляющих страну, практически остановился с его знаменитыми мегамоллами и раскинувшимися отелями.

Жизнь под карантином подняла много вопросов среди взволнованных граждан.

Газета Gulf News сообщила, что один эмиратовский мужчина связался с полицией, чтобы спросить, нужно ли ему разрешение на посещение его второй жены. К сожалению мы не знаем, что ему ответила полиция.

Но учитывая, что в стране практикуется полигамия, а относительно большое число мужчин имеют более одной жены, вопрос этот наверняка остается животрепещущим.