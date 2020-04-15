В Каире произошел бой силовиков с боевиками

В столице Египта во вторник вечером произошел бой, в ходе которого был убит полицейский и восемь подозреваемых боевиков.

Еще трое силовиков были ранены, по словам представителя министерства внутренних дел.

Перестрелка случилась в районе Аль-Амийра, говорится в сообщении прокурора.

Министерство получило информацию, что «существует террористическая ячейка, элементы которой исповедуют такфиристскую идеологию, и используют несколько районов в качестве убежища в восточном и южном Каире и как отправную точку для проведения террористических операций», говорится в заявлении. Напомним, что термин «такфиризм» египетскими силовиками используется достаточно широко и без всякого реально осмысленного определения.

Как сообщили в министерстве, у подозреваемых были найдены оружие и боеприпасы.

Государственный обвинитель сообщил, что на место боя была направлена группа следователей.

В 2018 году военные и полиция Египта начали крупную кампанию против различных групп боевиков, сосредоточив внимание на Синайском полуострове, а также на южных территориях и на границе с Ливией.



