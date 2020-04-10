Китайцы как ориентир, но не во всем

Новости путинской России конца этой недели - печенегов и половцев, как нам сказали, успешно победили, а вот саудитов и коронавирус как-то не очень.

Что касается первых, отказ от сделки с ОПЕК и ценовая война, в которую он вылился, были обусловлены тем, что Кремль отказывался снизись добычу даже на 0,3 миллиона баррелей в сути. В итоге же, в сделку вернулись на условиях сокращения Россией добычи на 2,5 миллионов баррелей в сутки. То есть, нефтедобыча в России вернулась на уровень 2003 года - почти тех самых 90-х, которыми кремлевские пропагандисты постоянно пугают россиян. При том этом американцы, милостиво согласившиеся спасти кремлевскую бензоколонку от полного банкротства, вообще не приняли на себя никаких обязательств по сделке.

Зараженных коронавирусом за последние сутки в РФ было выявлено 1785, из них 1124 в Москве. Умерли за сутки 18, из них опять же 12 в Москве. О чем говорит такая статистика, что количество заболевающих за пределами Москвы мизерно? Очевидно, что нет - мизерно количество выявляемых за ее пределами. Масса сообщений поступает от людей, болеющих одно- или даже двух- сторонней пневмонией, которые при этом не могут сдать анализы на коронавирус или которым не сообщают его результат днями, гораздо больше, чем положенные для этого по протоколу 72 часа.

Но чем же на этом фоне занимаются российские власти? Совершенствованием экономической или медицинской системы? Об этом нам неизвестно. Зато известно стало о новой инициативе - дальнейшего совершенствования мер по противодействию... экстремизму. Именно такой проект указа президента РФ разработали в МВД РФ, что не осталось без внимания российской общественности.

Авторы инициативы решили усовершенствовать как теоретические, так и практические аспекты борьбы с экстремизмом. В частности, они предложили внести в действующее законодательство следующие формулировки (приводим с комментариями):

"«идеология насилия» – система общественных теорий, взглядов и идей, оправдывающих насилие, в том числе с применением экстремистских (террористических) методов и средств, для достижения политических, религиозных, идеологических и иных целей" -

это случайно не про внутреннюю и внещнюю политику Кремля?

"«радикализм» – крайняя, бескомпромиссная приверженность идеологии насилия, направленная на решительное, коренное изменение основ конституционного строя..."

- а кто у нас за 20 лет своего правления фактически уничтожил конституционный строй, оставив от него лишь видимость, и собирается добивать его не референдуме?

"«экстремистская идеология» – система взглядов и идей, представляющих насильственные и иные противоправные действия как основное средство разрешения социальных, расовых, национальных, религиозных и политических конфликтов" -

неужели это описание идеологии "Русского мира" и его политики в Украине, Сирии и т.д.?

Авторы проекта указа констатируют, что "на современном этапе наблюдается тенденция дальнейшей радикализации отдельных групп населения и обострения внешних и внутренних экстремистских угроз". Интересно, почему это происходит, в чем причины такой "радикализации отдельных групп населения" и от кого она исходит? Не находятся ли среди них близкие к власти РПЦ МП, движения вроде "Двухглавый орел", возглавляемого спонсором "русской весны" в Украине Константином Малофеевым и прочих вроде Русского Имперского Движения, внесенного недавно в список террористических организаций Госдепом США?

Интересно, что в перечень экстремистских угроз в МВД хотят внести "формирование замкнутых этнических и религиозных анклавов". А как это понимать? Например, если группа единоверцев или земляков хотят вместе построить коттеджный поселок или заселить собой многоэтажный дом - это формирование замкнутого этнического и религиозного анклава или нет?

Но, видимо, единомышленникам нельзя не только вместе селиться, но и вместе заниматься спортом. Так, в проекте указа говорится: "Серьезную опасность представляет распространение радикализма в спортивной среде, в том числе на базе спортивных школ и клубов, проникновение в тренерско-преподавательский состав носителей экстремистской идеологии".

Укажем в связи с этим на то, что параллельно околокремлевские пропагандисты травят среду спортсменов, связанных с Хабибом Нурмагомедовым, выставляя ее как рассадник радикализма. Совпадение?

Ну и само собой, народам и конфессиям России нельзя поднимать в политике свои проблемы, делать это может только РПЦ через государство. А для национальных движений других народов России в этом проекте указа предлагается следующее: "реализация мер правового и информационного характера по недопущению использования этнического и религиозного фактора в избирательном процессе и в партийных программах".

Вполне однозначно определен и идеал, к которому следует стремиться России - это не развитые демократические страны Запада, а Китай и среднеазиатские тиранические режимы. Вот как это сформулировано: "организация взаимодействия компетентных органов в рамках реализации Конвенции Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму от 9 июня 2017 г., ее продвижения на международный площадках с целью присоединения к данному международному договору других государств с учетом его открытого характера".

Впрочем, как стало очевидно в последнее время, Китай для российских властей является ориентиром только в том, как надо бороться с инакомыслящими, а не в том, как развивать свою экономику или бороться с пандемией.

Кстати, граждане и жители России, зарегистрированные на порталах госуслуг, могут пройти по указанной ниже ссылке и оценить этот проект МВД

https://regulation.gov.ru/Projects#npa=100622