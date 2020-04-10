Россия и Саудовская Аравия договорились сократить добычу нефти

Россия и Саудовская Аравия договорились заключить сделку о крупнейшем за последние десятилетия сокращении добычи нефти после месяца разногласий и падения спроса на углеводороды из-за кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, пишет The Wall Street Journal.

ОПЕК+ сократит добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки. Это сопоставимо с оценками потери спроса в 35 млн баррелей в сутки и составляет почти треть добычи Саудовской Аравии, которая находится на одном уровне с Россией (11,0 млн. баррелей в сутки). Базовым уровнем для расчета корректировок взята добыча нефти в октябре 2018 года другими странами — членами ОПЕК.

Корреспондент Energy Intelligence Амина Бакр в Twitter уточнила, что сделка вступит в силу 1 мая 2020 года на два месяца. На следующий период, с июля по декабрь 2020 года, сокращение составит 8 млн баррелей в сутки, а затем на период с января 2021 года по апрель 2022 года — 6 млн баррелей в сутки.

Экстренная встреча представителей стран — участниц ОПЕК+ прошла по видеосвязи. Договоренность будет действовать до конца 2022 года, однако должна быть пересмотрена в декабре 2021 года.

Участники ОПЕК+ пытаются убедить Мексику подключиться к соглашению и сократить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки. Позже министр энергетики Мексики Росио Нахле написала в Twitter, что страна сократит добычу.

Напомним, что разногласия Москвы и Эр-Рияда и нежелание российской стороны снижать добычу вызвали 9 марта обвал нефтяных котировок. Саудовская Аравия вступила в ценовую войну, максимально за 30 лет снизив цены. Обвал цен на нефть повлек резкое снижение курса рубля, повышение спроса на американскую валюту и ее подорожание в странах Центральной Азии.