В Ливии силы Хафтара третий раз за неделю бомбили больницу

Силы Халифы Хафтара уже третий раз на этой неделе обстреляли больницу Аль-Хадра из РСЗО "Град". В итоге были поражены многие чрезвычайно «опасные» цели, в том числе медицинское хранилище с запасами оборудования для защиты от коронавируса.

Ранее больницу обстреляли в понедельник и вторник, нанеся ей некоторые повреждения в различных учреждениях, в том числе повредив генераторе. С тех пор врачи и медработники перевезли большинство пациентов в другие медицинские центры, включая больных COVID-19. Часть осколка попала в операционную, а хирург, оперирующий одного из пациентов, был ранен прямо во время операции.

Тем временем силы Хафтара в четверг атаковали район в Аль-Руммане в Таджуре, убив одного иностранного работника и ранив других, в том числе ливийцев.

Тем временем военно-воздушные силы ПНС все еще атакуют запасы и транспортные средства сил Хафтара в районе западного региона, чтобы отрезать их линию снабжения от южных линий Триполи, в дополнение к атакам на маршруты, ведущие к главной базе Хафтара для наступления на Триполи в Тархуне.

Пресс-служба операции «Вулкан гнева» сообщила, что они атаковали конвой военных транспортных средств на дороге между Бани-Валид и Тархуной, уничтожив два бронетранспортера, предоставленных ОАЭ, и несколько других транспортных средств, помимо убийства и ранений нескольких бойцов.